Por qué algunas personas escuchan música muy fuerte, según la psicología

Por lo general, todos conocemos a alguien (o incluso nos reconocemos a nosotros mismos) que disfruta escuchar música a un volumen muy alto. Lejos de tratarse solo de un hábito cotidiano, este comportamiento puede estar asociado a significados específicos, según la psicología.

De acuerdo a información de TN, el acto de aumentar el volumen de la música puede funcionar como una herramienta emocional. No se trata únicamente de disfrutar más una canción, sino de generar una sensación de compañía que ayude a amortiguar el vacío, calmar el malestar interno y neutralizar sentimientos ligados a la soledad o al rechazo social.

Diversas investigaciones señalan que quienes atraviesan estados de aislamiento emocional o se perciben fuera de un grupo tienden a inclinarse por estímulos sonoros más intensos. En contraste, las personas que se sienten contenidas y valoradas dentro de su entorno suelen preferir niveles de sonido moderados.

Así, escuchar música muy fuerte puede entenderse como una forma indirecta de conexión, una estrategia personal para regular emociones, sentirse acompañado y reconstruir, aunque sea de manera momentánea, un lazo con el exterior.

