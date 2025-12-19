Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

image Desde las 20:30 horas , la fiesta tendrá una previa de lujo con la actuación en vivo de Alejandro Lerner , un show para cantar, emocionarse y empezar a vivir el clima vendimial junto a uno de los artistas más reconocidos del país. Lerner es considerado el compositor argentino, de su generación, más versionado a nivel mundial. A lo largo de sus más de 40 años de carrera sus canciones se transformaron en himnos de habla hispana y lo convirtieron en uno de los compositores más reconocidos y premiados de la región. Alejandro Lerner Alejandro Lerner, presente en la Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo. Gentileza Lengua Original

A las 22.00 horas, llegará el momento central con la puesta en escena de la Vendimia Departamental "Alquimia del Malbec", un espectáculo que pone en valor el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino. La propuesta artística está dirigida por Pedro Marabini y Omar Escales, dos referentes de la escena cultural mendocina, y culminará con la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia.

Luján de Cuyo y una Vendimia que pone en valor el esfuerzo de la comunidad Esta edición contará además con un dato destacado: el distrito de Carrodilla estará representado por dos candidatas, reflejo del crecimiento, la participación y el protagonismo de una comunidad que pisa fuerte dentro del departamento.

En el marco de los 90 años de la Vendimia como celebración provincial, Luján de Cuyo presenta una Vendimia Departamental que pone en valor el esfuerzo de su comunidad, el trabajo de productores y trabajadores rurales, y una tradición cultural profundamente ligada a la identidad del departamento. A través de una celebración abierta, popular y de alto nivel artístico, Luján reafirma su compromiso con una Vendimia que se vive en comunidad, honra sus raíces y proyecta su patrimonio cultural hacia el futuro.