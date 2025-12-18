18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Hallazgo inusual

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

El hallazgo de un zifo, un animal de océano profundo, cerca de la costa encendió alertas. Pese a los esfuerzos el cetáceo murió.

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

 Por Analía Martín

Un animal marino extremadamente raro apareció en la costa de San Clemente del Tuyú. Se trata de un zifio, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo. La presencia de este ejemplar es un evento excepcional, ya que se trata de una especie que habita en mar abierto y aguas profundas, lejos del contacto humano.

Operativo contrarreloj por el animal varado

El aviso llegó al atardecer y obligó a desplegar un operativo nocturno complejo. Integrantes de la Fundación Mundo Marino se trasladaron a la playa para evaluar el estado del ejemplar y asistirlo. El animal era un macho juvenil de más de cuatro metros y un peso cercano a la tonelada, lo que dificultó las maniobras en condiciones de baja visibilidad.

Lee además
La orca vivía desde 1992 en Mundo Marino y murió este domingo por la mañana
Vivía en Mundo Marino

Adiós a Kshamenk: murió la única orca que permanecía en cautiverio en toda Sudamérica
Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención.
Balance positivo

Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención

Durante varias horas, los especialistas intentaron reintroducirlo en el mar. Sin embargo, el zifio regresaba de forma constante a la orilla, un comportamiento que suele indicar problemas de salud graves. Pese al esfuerzo sostenido y al trabajo coordinado, las condiciones naturales y el estado del cetáceo complicaron el rescate.

operativo de rescate de un Zifo en San Clemente del Tuyú
Los rescatistas haciendo un gran esfuerzo por devolver el animal marino al océano

Los rescatistas haciendo un gran esfuerzo por devolver el animal marino al océano

Qué es un zifio, el animal más esquivo del océano

El zifio pertenece a la familia de los zifíidos, conocidos como ballenas de pico. Es considerado uno de los animales marinos más misteriosos del planeta, debido a que pasa la mayor parte de su vida en profundidades extremas y emerge muy poco a la superficie. Esto hace que los avistamientos sean escasos y valiosos para la ciencia.

Entre sus características principales se destacan su hocico alargado, su cuerpo robusto y su capacidad para realizar inmersiones de más de mil metros durante largos períodos. Se alimenta principalmente de calamares y peces de aguas profundas y es especialmente sensible al ruido submarino, un factor que se investiga en muchos varamientos.

Zifo muerto en San Clemente del Tuyú
Desgraciadamente, el animal marino no sobrevivió.

Desgraciadamente, el animal marino no sobrevivió.

El océano bajo la lupa científica

A la mañana siguiente del operativo, el animal fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido asistido. Los estudios preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria, aunque los análisis de laboratorio permitirán confirmar las causas exactas. El cuerpo fue trasladado para realizar una necropsia detallada.

En Argentina, los registros de zifios varados con vida son muy pocos: apenas cuatro casos documentados desde fines de los años 80. Cada aparición de este animal aporta información clave sobre la salud del océano, convirtiéndose en una oportunidad única para la investigación científica.

El caso volvió a poner en agenda la fragilidad de los ecosistemas marinos y la necesidad de monitoreo constante. La aparición de un animal tan esquivo en la costa no es un hecho aislado, sino una señal que despierta interrogantes sobre el impacto ambiental y las condiciones del océano profundo.

Temas
Seguí leyendo

Brinco acumula un pozo de 190 millones: cómo participar y cuándo se juega

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Cómo saber si el tupper es apto para el microondas

Guía práctica: Aprendé a hacer el arroba en tu computadora

Historias de amor y tradición: Guaymallén celebra su Fiesta de la Vendimia 2026

El Telekino acumula $700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves

Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel

LO QUE SE LEE AHORA
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Las Más Leídas

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

Deudas y morosidad crecen a niveles máximos en años
Crisis de la economía real

Endeudamiento, morosidad y caída de ingresos récord: el costo social del orden macroeconómico de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez
Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día
Requisitos

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Por Sitio Andino Economía
Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención.
Balance positivo

Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención

Por Natalia Mantineo