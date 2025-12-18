Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

Un animal marino extremadamente raro apareció en la costa de San Clemente del Tuyú . Se trata de un zifio, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo. La presencia de este ejemplar es un evento excepcional , ya que se trata de una especie que habita en mar abierto y aguas profundas, lejos del contacto humano.

El aviso llegó al atardecer y obligó a desplegar un operativo nocturno complejo. Integrantes de la Fundación Mundo Marino se trasladaron a la playa para evaluar el estado del ejemplar y asistirlo. El animal era un macho juvenil de más de cuatro metros y un peso cercano a la tonelada , lo que dificultó las maniobras en condiciones de baja visibilidad.

Durante varias horas, los especialistas intentaron reintroducirlo en el mar. Sin embargo, el zifio regresaba de forma constante a la orilla, un comportamiento que suele indicar problemas de salud graves. Pese al esfuerzo sostenido y al trabajo coordinado, las condiciones naturales y el estado del cetáceo complicaron el rescate.

El zifio pertenece a la familia de los zifíidos, conocidos como ballenas de pico. Es considerado uno de los animales marinos más misteriosos del planeta , debido a que pasa la mayor parte de su vida en profundidades extremas y emerge muy poco a la superficie. Esto hace que los avistamientos sean escasos y valiosos para la ciencia.

Entre sus características principales se destacan su hocico alargado, su cuerpo robusto y su capacidad para realizar inmersiones de más de mil metros durante largos períodos. Se alimenta principalmente de calamares y peces de aguas profundas y es especialmente sensible al ruido submarino, un factor que se investiga en muchos varamientos.

Zifo muerto en San Clemente del Tuyú Desgraciadamente, el animal marino no sobrevivió.

El océano bajo la lupa científica

A la mañana siguiente del operativo, el animal fue hallado sin vida cerca del lugar donde había sido asistido. Los estudios preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria, aunque los análisis de laboratorio permitirán confirmar las causas exactas. El cuerpo fue trasladado para realizar una necropsia detallada.

En Argentina, los registros de zifios varados con vida son muy pocos: apenas cuatro casos documentados desde fines de los años 80. Cada aparición de este animal aporta información clave sobre la salud del océano, convirtiéndose en una oportunidad única para la investigación científica.

El caso volvió a poner en agenda la fragilidad de los ecosistemas marinos y la necesidad de monitoreo constante. La aparición de un animal tan esquivo en la costa no es un hecho aislado, sino una señal que despierta interrogantes sobre el impacto ambiental y las condiciones del océano profundo.