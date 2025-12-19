Santa Rosa busca la imagen oficial de su Vendimia 2026 "Vigías del origen"

La Dirección de Comunicación y Prensa, en conjunto con la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio de Santa Rosa , convocan a Concurso de Propuestas para el Diseño de identidad y comunicación visual de la Fiesta de la Vendimia 2026 “Vigías del origen” . El ganador recibirá un premio en efectivo de $200.000 .

Este año los afiches deberán ser defendidos en coloquio , al momento de la entrega del mismo, a cada participante se le indicará horario para la defensa del coloquio. La fecha límite de entrega del afiche es el día 29 de diciembre hasta las 12.00 horas.

De acuerdo a lo que indicaron desde la organización, la propuesta de comunicación visual debe reflejar el significado que tiene el Libreto Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 y revalorizar la Fiesta de la Vendimia en su contexto social y cultural.

En las bases y condiciones adjuntas en esta nota se encuentra el detalle técnico y argumental que debe respetar la propuesta visual .

Bases y condiciones imagen Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa

El concurso es solo para vecinos de Santa Rosa, con residencia comprobable por lo menos de 2 años en el departamento. Este año no se aceptarán imágenes generadas a través de inteligencia artificial. La propuesta podrá elaborarse hasta el 29 de diciembre del 2025, ese día deberá presentarse el trabajo en el Auditorio Municipal, oficina de Comunicación y Prensa del Municipio de Santa Rosa, a las 12.00 horas.

El jurado estará integrado por un referente de la Dirección de Comunicación y Prensa, un referente de la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, el Director de la Fiesta Departamental 2026, un diseñador gráfico, y un referente docente vinculado con el arte. El acto de selección estará avalado por escribano público.