19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Convocatoria cultural

Santa Rosa busca la imagen oficial de su Vendimia 2026 "Vigías del origen"

El concurso está destinado a vecinos de Santa Rosa y premiará con $200.000 a la propuesta ganadora de la Fiesta “Vigías del origen”.

Afiche para la Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa.

Afiche para la Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Comunicación y Prensa, en conjunto con la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio de Santa Rosa, convocan a Concurso de Propuestas para el Diseño de identidad y comunicación visual de la Fiesta de la Vendimia 2026 “Vigías del origen”. El ganador recibirá un premio en efectivo de $200.000.

Este año los afiches deberán ser defendidos en coloquio, al momento de la entrega del mismo, a cada participante se le indicará horario para la defensa del coloquio. La fecha límite de entrega del afiche es el día 29 de diciembre hasta las 12.00 horas.

Lee además
Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero
El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Sinopsis argumentativa de Santa Rosa: Vigías del origen

De acuerdo a lo que indicaron desde la organización, la propuesta de comunicación visual debe reflejar el significado que tiene el Libreto Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 y revalorizar la Fiesta de la Vendimia en su contexto social y cultural.

En las bases y condiciones adjuntas en esta nota se encuentra el detalle técnico y argumental que debe respetar la propuesta visual.

Bases y condiciones imagen Fiesta de la Vendimia de Santa Rosa

El concurso es solo para vecinos de Santa Rosa, con residencia comprobable por lo menos de 2 años en el departamento. Este año no se aceptarán imágenes generadas a través de inteligencia artificial. La propuesta podrá elaborarse hasta el 29 de diciembre del 2025, ese día deberá presentarse el trabajo en el Auditorio Municipal, oficina de Comunicación y Prensa del Municipio de Santa Rosa, a las 12.00 horas.

El jurado estará integrado por un referente de la Dirección de Comunicación y Prensa, un referente de la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, el Director de la Fiesta Departamental 2026, un diseñador gráfico, y un referente docente vinculado con el arte. El acto de selección estará avalado por escribano público.

Temas
Seguí leyendo

Santa Rosa reconoció por primera vez a Amaro Catalán, héroe caído en 1.874

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Tupungato reforzó el acompañamiento a merenderos con una entrega especial por las fiestas

San Rafael realizará brindis de fin de año en plazas y paseos barriales

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

LO QUE SE LEE AHORA
lujan de cuyo celebra la vendimia con una noche de musica, tradicion y comunidad
Historia vitivinícola y espíritu del pueblo

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Las Más Leídas

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

El Telekino acumula $700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $700 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Te Puede Interesar

Mendoza asignó nuevos fondos para continuar con la ampliación Metrotranvía.
Los detalles

Metrotranvía: asignan nuevos fondos para continuar con la ampliación del servicio

Por Florencia Martinez del Rio
Chocó con cerdos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos.
peligrosísimo

Chocó con chanchos sueltos y terminó contra un guardarraíl en San Carlos

Por Cecilia Zabala
Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Por Marcelo López Álvarez