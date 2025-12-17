17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

La histórica institución de Luján de Cuyo realizará el sábado 20 de diciembre una Feria Americana, solidaria y de ropa circular, destinada a recaudar fondos para sostener su labor comunitaria y social.

Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

Por Sitio Andino Sociedad

El Club de Leones de Luján de Cuyo continúa fortaleciendo su compromiso con la comunidad a través de una nueva acción solidaria. En este marco, el próximo sábado 20 de diciembre organizará una Feria Americana y de Ropa Circular, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a sus programas de ayuda social y comunitaria.

La actividad se desarrollará a partir de las 10 en Modesto Lima 460, en el departamento de Luján de Cuyo, y estará abierta a toda la comunidad.

Lee además
Pan Dulce solidario en el Paseo Peatonal Sarmiento.
Compromiso social

Pan Dulce Solidario: la Ciudad vuelve a unir solidaridad y Navidad en su 12ª edición
Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

Una institución con casi siete décadas de servicio

Fundado el 20 de noviembre de 1956, el Club de Leones de Luján de Cuyo cuenta con una extensa trayectoria en el trabajo solidario y el voluntariado. Desde hace casi 70 años, la institución impulsa acciones orientadas a la ayuda humanitaria, el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad y el apoyo permanente a instituciones educativas, sanitarias y sociales del departamento.

Su labor se sostiene sobre valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso comunitario, que han marcado su identidad desde los inicios.

image

Economía circular y compromiso social

La Feria Americana y de Ropa Circular se enmarca en una propuesta que, además de solidaria, promueve la economía circular y el cuidado del ambiente, ofreciendo prendas en buen estado que reciben una segunda oportunidad de uso.

Los fondos recaudados permitirán sostener y ampliar las distintas acciones que el club desarrolla en la comunidad, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de respuesta ante distintas necesidades sociales.

Invitación abierta a la comunidad

Desde el Club de Leones de Luján de Cuyo invitan a vecinos y vecinas a participar, colaborar y acompañar esta iniciativa, reafirmando el espíritu de servicio que caracteriza a la institución.

Para más información, se puede contactarse con:

  • Mónica Terson de Paleville

  • Elvira Zanettin

“Donde hay una necesidad, hay un León”.

Temas
Seguí leyendo

Rafting solidario en San Rafael: una bajada para ayudar a hogares de adultos mayores

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Guía completa de Fruit Cocktail: símbolos, reglas y cómo ganar

Descubrí cómo cuidar el cabello y lograr que las mechas fantasía duren más

Huelga de controladores aéreos: el aeropuerto de Mendoza registra varios vuelos afectados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

¿Por qué el 17 de diciembre se celebra el Día del Contador Público en Argentina?

¿Cuáles son las tasas de interés de los créditos hipotecarios?

LO QUE SE LEE AHORA
Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

Vargas Arizu cruzó a Federico Sturzenegger: No comprendo la agresión hacia los viñateros,  es una falta de respeto
Polémica

Vargas Arizu cruzó a Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

Por Sofía Pons
El juez de Ejecución Penal habló mientras avanza el juicio político.
Avanza el Jury

Habló el juez mendocino sometido a juicio político: qué dijo sobre su posible destitución

Por Facundo La Rosa
¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo. Foto: Parlamentario.
Congreso

¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo

Por Sitio Andino Política