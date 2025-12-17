Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo
La histórica institución de Luján de Cuyo realizará el sábado 20 de diciembre una Feria Americana, solidaria y de ropa circular, destinada a recaudar fondos para sostener su labor comunitaria y social.
El Club de Leones de Luján de Cuyo continúa fortaleciendo su compromiso con la comunidad a través de una nueva acción solidaria. En este marco, el próximo sábado 20 de diciembre organizará una Feria Americana y de Ropa Circular, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a sus programas de ayuda social y comunitaria.
La actividad se desarrollará a partir de las 10 en Modesto Lima 460, en el departamento de Luján de Cuyo, y estará abierta a toda la comunidad.
Una institución con casi siete décadas de servicio
Fundado el 20 de noviembre de 1956, el Club de Leones de Luján de Cuyo cuenta con una extensa trayectoria en el trabajo solidario y el voluntariado. Desde hace casi 70 años, la institución impulsa acciones orientadas a la ayuda humanitaria, el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad y el apoyo permanente a instituciones educativas, sanitarias y sociales del departamento.
Su labor se sostiene sobre valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso comunitario, que han marcado su identidad desde los inicios.
Economía circular y compromiso social
La Feria Americana y de Ropa Circular se enmarca en una propuesta que, además de solidaria, promueve la economía circular y el cuidado del ambiente, ofreciendo prendas en buen estado que reciben una segunda oportunidad de uso.
Los fondos recaudados permitirán sostener y ampliar las distintas acciones que el club desarrolla en la comunidad, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de respuesta ante distintas necesidades sociales.
Invitación abierta a la comunidad
Desde el Club de Leones de Luján de Cuyo invitan a vecinos y vecinas a participar, colaborar y acompañar esta iniciativa, reafirmando el espíritu de servicio que caracteriza a la institución.