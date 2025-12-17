Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

El Club de Leones de Luján de Cuyo continúa fortaleciendo su compromiso con la comunidad a través de una nueva acción solidaria. En este marco, el próximo sábado 20 de diciembre organizará una Feria Americana y de Ropa Circular, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a sus programas de ayuda social y comunitaria.

La actividad se desarrollará a partir de las 10 en Modesto Lima 460, en el departamento de Luján de Cuyo, y estará abierta a toda la comunidad.

Fundado el 20 de noviembre de 1956, el Club de Leones de Luján de Cuyo cuenta con una extensa trayectoria en el trabajo solidario y el voluntariado. Desde hace casi 70 años, la institución impulsa acciones orientadas a la ayuda humanitaria, el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad y el apoyo permanente a instituciones educativas, sanitarias y sociales del departamento.

Su labor se sostiene sobre valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso comunitario, que han marcado su identidad desde los inicios.

image

Economía circular y compromiso social

La Feria Americana y de Ropa Circular se enmarca en una propuesta que, además de solidaria, promueve la economía circular y el cuidado del ambiente, ofreciendo prendas en buen estado que reciben una segunda oportunidad de uso.

Los fondos recaudados permitirán sostener y ampliar las distintas acciones que el club desarrolla en la comunidad, fortaleciendo su presencia territorial y su capacidad de respuesta ante distintas necesidades sociales.

Invitación abierta a la comunidad

Desde el Club de Leones de Luján de Cuyo invitan a vecinos y vecinas a participar, colaborar y acompañar esta iniciativa, reafirmando el espíritu de servicio que caracteriza a la institución.

Para más información, se puede contactarse con:

Mónica Terson de Paleville

Elvira Zanettin

“Donde hay una necesidad, hay un León”.