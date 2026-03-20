El Quini 6 acumula un pozo millonario de $5.250 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El próximo sorteo del Quini 6 , que lleva el número 3358 y se realizará el domingo 22 de marzo de 2026 , acumula un pozo estimado de 5.250 millones de pesos . El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior del Quini, sorteo Nº 3357 del 18 de marzo , los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes , aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos ; así como en la modalidad Siempre Sale .

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 .

El pozo millonario del Quini 6 se sortea el próximo domingo 22 de marzo de 2026.

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más po pulares de la Argentina . Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego . Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Quini 6.jpg Se viene otro sorteo descomunal del Quini 6 el domingo 22 de marzo de 2026.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.