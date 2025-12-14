Conducía de forma peligrosa en Luján de Cuyo: circulaba en contramano y estaba alcoholizada

Una mujer fue detenida esta madrugada por conducir con exceso de alcohol en Luján de Cuyo.

Por Celeste Funes







Una maniobra indebida derivó en un procedimiento por conducción peligrosa en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando agentes municipales detuvieron un vehículo que circulaba en contramano y constataron alcoholemia positiva.

Luján de Cuyo: detuvieron a una conductora alcoholizada que manejaba en contramano Alrededor de las 02.32, personal de Tránsito Municipal llevó adelante un procedimiento vial en calle Azcuénaga. Según el parte oficial, los agentes advirtieron un automóvil que circulaba en contramano, por lo que procedieron a detener la marcha para realizar el control correspondiente. El vehículo era conducido por una mujer de 35 años, identificada como C. E. C.

Al efectuar el dosaje de alcoholemia, el resultado fue positivo, con un registro de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el personal actuante labró las actuaciones contravencionales correspondientes, en el marco del artículo 67 bis de la Ley 9099, que regula las faltas vinculadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.