Conducía de forma peligrosa en Luján de Cuyo: circulaba en contramano y estaba alcoholizada

Una maniobra indebida derivó en un procedimiento por conducción peligrosa en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando agentes municipales detuvieron un vehículo que circulaba en contramano y constataron alcoholemia positiva.
Luján de Cuyo: detuvieron a una conductora alcoholizada que manejaba en contramano
Alrededor de las 02.32, personal de Tránsito Municipal llevó adelante un procedimiento vial en calle Azcuénaga. Según el parte oficial, los agentes advirtieron un automóvil que circulaba en contramano, por lo que procedieron a detener la marcha para realizar el control correspondiente. El vehículo era conducido por una mujer de 35 años, identificada como C. E. C.