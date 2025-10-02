El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito y estos serán los nuevos valores

El Poder Ejecutivo llevó a la Legislatura los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos para el próximo ejercicio de Alfredo Cornejo. Uno de los puntos que se destaca de las iniciativas presentadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, es el aumento en las sanciones para los conductores que incumplan las normas.

Para determinar los precios de las multas de tránsito se toma como referencia el valor de la Unidad Fija, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito Nº 9024, que para 2026 estará valuada en $500.

Montos actualizados para 2026 por el Gobierno de Mendoza Faltas leves (100 UF): $50.000 .

(100 UF): . Faltas graves (700 UF): $350.000 .

(700 UF): . Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000 .

(1000 UF): . Concurso (1500 UF): $750.000 .

(1500 UF): . Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.

operativo policial, alcoholemia, alcoholímetro, alcohol, alcohólico, policia vial Foto: Gobierno de Mendoza De esta manera, el ajuste de las Unidades Fijas para 2026 significa una suba del 19%. El incremento para el próximo ejercicio es menor al establecido por el Gobierno en 2025, ya que en ese momento, fue de más del 200%.