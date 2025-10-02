2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En 2026

El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito y estos serán los nuevos valores

En el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza se actualiza el valor de la Unidad Fija (UF) con una suba del 19%. Cuánto costará incumplir las normas.

Controles tránsito en Luján
Por Florencia Martinez del Rio

Tras la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Mendoza, se desprende que las multas de tránsito sufrirán un incremento debido a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasará de $420 a $500. Cómo queda el nuevo esquema.

Lee además
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
El Hospital Notti, renovado: Mendoza lanzó la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio.
Salud

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Para determinar los precios de las multas de tránsito se toma como referencia el valor de la Unidad Fija, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito Nº 9024, que para 2026 estará valuada en $500.

Montos actualizados para 2026 por el Gobierno de Mendoza

  • Faltas leves (100 UF): $50.000.
  • Faltas graves (700 UF): $350.000.
  • Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000.
  • Concurso (1500 UF): $750.000.
  • Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.
operativo policial, alcoholemia, alcoholímetro, alcohol, alcohólico, policia vial

De esta manera, el ajuste de las Unidades Fijas para 2026 significa una suba del 19%. El incremento para el próximo ejercicio es menor al establecido por el Gobierno en 2025, ya que en ese momento, fue de más del 200%.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza contrató un laboratorio balístico vinculado a Interpol: los detalles

La inversión que realizará el Gobierno de Mendoza para impulsar el empleo en la provincia

Quedó conformado el jurado de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

San Carlos inicia una obra sin precedentes para cuidar el agua y potenciar la producción

Alfredo Cornejo anunció obras en San Rafael para mejorar el riego en sectores productivos

La nueva medida del Gobierno de Mendoza para incentivar la obra privada y crear empleo

LO QUE SE LEE AHORA
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que de la cara"

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas.
Plan de trabajo

Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Te Puede Interesar

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que de la cara"

Por Aconcagua Radio
La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo