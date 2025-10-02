El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito y estos serán los nuevos valores

Tras la presentación del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Mendoza, se desprende que las multas de tránsito sufrirán un incremento debido a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasará de $420 a $500. Cómo queda el nuevo esquema.
Para determinar los precios de las multas de tránsito se toma como referencia el valor de la Unidad Fija, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Tránsito Nº 9024, que para 2026 estará valuada en $500.
Montos actualizados para 2026 por el Gobierno de Mendoza
Faltas leves (100 UF): $50.000.
Faltas graves (700 UF): $350.000.
Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000.
Concurso (1500 UF): $750.000.
Alcoholemia: hasta 0,99 grs. (3000 a 6000 UF): de $1.500.000 a $3.000.000 / superior a 1gr. (4000 A 11000 UF): de $2.000.000 a $5.500.000.
De esta manera, el ajuste de las Unidades Fijas para 2026 significa una suba del 19%. El incremento para el próximo ejercicio es menor al establecido por el Gobierno en 2025, ya que en ese momento, fue de más del 200%.