Visita a San Rafael

Javier Milei en tierras peronistas: Facundo Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza hizo referencia a la visita del Presidente y el revés del Senado que sufrió el Gobierno. Qué dijo del caso Espert.

Foto: Prensa LLA + CM

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, confirmó que el Presidente viajará a la provincia, por segunda vez, el próximo 9 de octubre para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Se esperaba su paso por tierras mendocinas en época electoral. Sin embargo, lo sorprendente de la noticia fue que la locación será el departamento comandado por el Justicialismo, de la mano de Omar Félix.

El legislador por Mendoza defendió las últimas medidas adoptadas por Casa Rosada. 
Correa Llano: "Doce millones de personas salieron de la pobreza y no queremos volver a 2023"
Facundo Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo.
Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo

"Es importante porque el evento en San Rafael, es muy relevante, sobre todo para los empresarios mendocinos. Hace tiempo que vienen pidiendo la presencia del Presidente en el sur de la provincia. Me parece muy bueno que pueda estar en Mendoza y más en esa fecha", expresó el diputado.

El pasado lunes, Milei visitó Tierra del Fuego en compañía de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, para reforzar la campaña electoral nacional, pero tuvo que anticipar su regreso a Buenos Aires, tras cancelar la caravana planificada por las calles del fin del mundo, debido a la cantidad de manifestantes que mostraron su descontento con su presencia.

Correa Llano dijo que solo está confirmada la fecha de la visita de Milei, pero la agenda aún está abierta, como también la participación de otros miembros del gabinete nacional. "Día a día iremos viendo un poco más cómo van a ser las actividades en la provincia", indicó.

El presidente de la Unión Cívica Radical en Mendoza, Andrés "Peti" Lombardi, también opinó acerca de la locación elegida para la llegada de Milei. "Ir a los lugares cómodos no tiene mucho sentido, hay que ir a los lugares complejos. Además, es el Almuerzo de la Cámara de Comercio y es un momento en donde se puede dar un mensaje con más tranquilidad y profundidad", expresó el también titular de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024
Otro golpe para Javier Milei en el Congreso: la palabra de Correa Llano

El presidente de LLA Mendoza, hizo referencia al rechazo a los vetos sobre Emergencia Pediátrica, relacionada al Hospital Garrahan, y a la Ley de Financiamiento Universitario, que decidió este jueves el Senado de la Nación.

"En esto siempre hemos sido claros, apelamos a la responsabilidad fiscal. Justamente, en conjunto con la presentación del Presupuesto, propusimos un proyecto de Ley de Compromiso Fiscal y Monetario, que en definitiva establece que hagamos las cosas conscientemente, que digamos de dónde van a salir los recursos, porque esa es la discusión que hoy se da", manifestó.

El camino lo tenemos claro, es lograr una estabilidad del país, una macroeconomía ordenada y terminar con el flagelo de la inflación. El camino lo tenemos claro, es lograr una estabilidad del país, una macroeconomía ordenada y terminar con el flagelo de la inflación.

El Congreso, como escenario de disputas políticas, también es el espacio que alberga al diputado José Luis Espert, quien se vio envuelto en la polémica por acusaciones que indican que podría haber recibido dinero del narcotráfico.

"Es una cuestión personal y él tendrá que dar las explicaciones del caso. Lo que uno ve, incluso con lo que pasa en el Congreso, es que es todo circo. Del otro lado generan situaciones de inestabilidad que perjudican a los argentinos", declaró Correa Llano.

Además, remarcó que le llama la atención que las acusaciones sobre Espert surjan a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Por Sofía Pons
Por Sitio Andino Política