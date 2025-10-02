2 de octubre de 2025
El Senado rechazó otros dos vetos presidenciales: cómo votaron los mendocinos

En un nuevo revés para el Gobierno Nacional, el Senado de la Nación Argentina rechazó los vetos a la "ley Garrahan" y al financiamiento universitario.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
 Por Facundo La Rosa

El Senado de la Nación Argentina rechazó este jueves los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, en una nueva derrota para el Gobierno Nacional en el Congreso.

Al igual que en Diputados, los senadores apoyaron las iniciativas que habían sido sancionadas a finales de agosto pasado. Se trata de la que actualiza fondos para las universidades públicas nacionales y de la conocida como "Ley Garrahan". El presidente las vetó con el argumento de que van en contra de su plan de ajuste de gasto público y equilibrio fiscal.

La emergencia en pediatría fue ratificada por 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones. En tanto que universidad fue avalada por 58 votos afirmativos, siete negativos y cuatro abstenciones.

De este modo, el Congreso insistió con la sanción original de ambas normas, por lo tanto el Ejecutivo está obligado a promulgarlas. No obstante, se prevé que el oficialismo —como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad—, las promulgue y las devuelva al Parlamento para que indique el orgien de la asignación de las partidas, en base a la Ley de Administración Financiera. Una medida que fue discutida por el propio Senado este mismo jueves.

Cómo votaron los senadores mendocinos

Estas leyes venían con losrechazos a los vetos de la Cámara de Diputados de la Nación, con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. En la cámara alta, tanto la legisladora del peronismo, como los dos radicales rechazaron las observaciones totales del presidente a los expedientes.

Sin embargo, ninguno de los representantes de la provincia de Mendoza hizo uso de la palabra durante la sesión, que se extendió por varias horas. Así votaron:

Ley Garrahan

  • Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria): rechazo al veto.
  • Mariana Juri (UCR): rechazo al veto.
  • Rodolfo Suarez (UCR): rechazo al veto.
Embed - VOTACIÓN INSISTENCIA EN EMERGENCIA PEDIÁTRICA - SESIÓN 02-10-25

Ley de financiamiento universitario

  • Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria): rechazo al veto.
  • Mariana Juri (UCR): rechazo al veto.
  • Rodolfo Suarez (UCR): rechazo al veto.
Embed - VOTACIÓN INSISTENCIA EN FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO- SESIÓN 02-10-25

Qué dice la Ley de emergencia en pediatría

  • La asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
  • La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
  • Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago del impuesto a las Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.
  • La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.
Hospital Garrahan, fachada
El Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica, conocida como "Ley Garrahan".

Qué dice la Ley de financiamiento universitario

  • La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del período. Ese aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá que hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
  • También establece que, dentro del año en curso, deberán incorporarse al salario básico todas las sumas no remunerativas otorgadas previamente. Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias un mes después de que la norma sea sancionada, con reuniones cada tres meses como máximo y garantizando actualizaciones mensuales no menores a la inflación.
  • En cuanto a los gastos de funcionamiento, el texto dispone que deberán actualizarse al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada desde mayo a diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán contabilizarse a cuenta.
  • También ordena recomponer todas las líneas de becas estudiantiles, como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como base la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023. Además, prevé un incremento progresivo de los beneficiarios, en línea con la matrícula del nivel secundario y superior público.
  • Otro punto clave es que destina una partida especial para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico, así como para garantizar el pago de becas posdoctorales y a ingresantes.
17 de setiembre de 2025, Marcha federal de las universidades, UNCUYO, ley de emergencia
El veto al financiamiento universitario generó movilizaciones en Mendoza y todo el país.

La sesión completa del Senado nacional

Embed - SESIÓN 02-10-25

