El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

El Senado de la Nación Argentina vuelve al ruedo esta semana con una agenda variada que culminará el jueves 2 de octubre , cuando se trate el rechazo a los vetos presidenciales sobre dos proyectos sensibles: el de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría , con foco en el Hospital Garrahan.

Aunque el gobierno de Javier Milei reactivó la rosca política con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán , y sumó fotos con sectores dialoguistas, todo indica que no alcanzará para frenar la caída de los vetos. La suerte estaría echada: ambas iniciativas cuentan con un fuerte respaldo previo.

El martes: intento de avanzar con la evasión tributaria

La actividad arranca el martes con la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que intentará dictaminar el proyecto que agrava penas para evasores tributarios, con media sanción en Diputados.

El debate había fracasado la semana pasada por falta de quórum, cuando senadores del kirchnerismo y otros opositores no se presentaron. El libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión, debió levantar la reunión en medio de fuertes reclamos por la demora de un tema que, según la oposición, favorece a los grandes evasores fiscales.

Miércoles cargado: interpelaciones y roces políticos

El miércoles se perfila como el día más intenso en comparación con un período ordinario marcado por la baja actividad.

La atención estará puesta en la plenaria convocada por Alejandra Vigo, senadora por Córdoba y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para debatir varios pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El llamado ocurre pocos días después del cruce entre el presidente Milei y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, esposo de Vigo. Si bien la avanzada fue impulsada por el kirchnerismo, en el Senado sostienen que el peronismo cordobés busca profundizar la polarización con la lista libertaria en esa provincia, encabezada por Gonzalo Roca.

Entre los temas a tratar figuran:

Posible vínculo de Karina Milei con la criptoestafa Libra y los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo , quien la acusó de recibir coimas.

Citaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y al propio Spagnuolo para dar explicaciones sobre las pensiones no contributivas por invalidez .

Pedido de informes al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso del fentanilo contaminado, que perdió visibilidad en la agenda pública pero sigue pendiente en el Congreso.

Comisiones bajo la lupa

Ese día, la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por Vigo— será la cabecera de todas las plenarias. El resto de las comisiones estarán a cargo, en su mayoría, de senadores kirchneristas, salvo la de Economía Nacional e Inversión, dirigida por el radical Pablo Blanco, uno de los opositores más firmes al gobierno de Milei en estos dos años.

Ludopatía y apuestas online: otro tema en debate

Otro de los puntos fuertes de la semana será la plenaria conjunta de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, donde se discutirá el proyecto aprobado en Diputados sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea.