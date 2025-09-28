28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

El Senado de la Nación afronta una semana clave: tratará vetos de Javier Milei sobre universidades y pediatría,

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

El Senado de la Nación Argentina vuelve al ruedo esta semana con una agenda variada que culminará el jueves 2 de octubre, cuando se trate el rechazo a los vetos presidenciales sobre dos proyectos sensibles: el de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Aunque el gobierno de Javier Milei reactivó la rosca política con el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y sumó fotos con sectores dialoguistas, todo indica que no alcanzará para frenar la caída de los vetos. La suerte estaría echada: ambas iniciativas cuentan con un fuerte respaldo previo.

Lee además
Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación video
Senado de la Nación

El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN
La Cámara Alta volvió a darle un revés legislativo al gobierno de Milei
Uno más y van

El Senado rechazó otro veto de Milei: cómo votaron los tres legisladores mendocinos

  • Financiamiento universitario: 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.

  • Emergencia en pediatría: 62 votos afirmativos y 8 negativos.

El martes: intento de avanzar con la evasión tributaria

La actividad arranca el martes con la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que intentará dictaminar el proyecto que agrava penas para evasores tributarios, con media sanción en Diputados.

El debate había fracasado la semana pasada por falta de quórum, cuando senadores del kirchnerismo y otros opositores no se presentaron. El libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión, debió levantar la reunión en medio de fuertes reclamos por la demora de un tema que, según la oposición, favorece a los grandes evasores fiscales.

Miércoles cargado: interpelaciones y roces políticos

El miércoles se perfila como el día más intenso en comparación con un período ordinario marcado por la baja actividad.

La atención estará puesta en la plenaria convocada por Alejandra Vigo, senadora por Córdoba y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para debatir varios pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El llamado ocurre pocos días después del cruce entre el presidente Milei y el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, esposo de Vigo. Si bien la avanzada fue impulsada por el kirchnerismo, en el Senado sostienen que el peronismo cordobés busca profundizar la polarización con la lista libertaria en esa provincia, encabezada por Gonzalo Roca.

Entre los temas a tratar figuran:

  • Posible vínculo de Karina Milei con la criptoestafa Libra y los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien la acusó de recibir coimas.

  • Citaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al propio Spagnuolo para dar explicaciones sobre las pensiones no contributivas por invalidez.

  • Pedido de informes al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso del fentanilo contaminado, que perdió visibilidad en la agenda pública pero sigue pendiente en el Congreso.

Comisiones bajo la lupa

Ese día, la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por Vigo— será la cabecera de todas las plenarias. El resto de las comisiones estarán a cargo, en su mayoría, de senadores kirchneristas, salvo la de Economía Nacional e Inversión, dirigida por el radical Pablo Blanco, uno de los opositores más firmes al gobierno de Milei en estos dos años.

Ludopatía y apuestas online: otro tema en debate

Otro de los puntos fuertes de la semana será la plenaria conjunta de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, donde se discutirá el proyecto aprobado en Diputados sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea.

Temas
Seguí leyendo

El Senado de la Nación sesionará hoy para tratar el veto a la ley de reparto de los ATN

La Justicia eximió a Cristina Fernández de Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

Milei desembarca en Ushuaia y acelera su campaña con recorrida por diez provincias

Elecciones 2025 en San Martín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Elecciones 2025 en Guaymallén: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Las estrategias de campaña de las fuerzas políticas de Mendoza, a un mes de las elecciones

Elecciones 2025: cuándo termina la veda electoral

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia eximió a Cristina Fernández ded Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad
fallo

La Justicia eximió a Cristina Fernández de Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
La violencia de género es un problema cada vez más alarmante en la sociedad
Alarma

La brutalidad detrás de los femicidios en Mendoza: vidas perdidas y cuerpos invisibilizados

Por Carla Canizzaro
Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Por Sitio Andino Departamentales