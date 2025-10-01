Las nuevas derrotas que el Gobierno Nacional espera en el Senado.

El Senado de la Nación Argentina vuelve a ser escenario de posibles nuevas derrotas para el Gobierno Nacional . Este miércoles se definirá el futuro de una serie de pedidos de interpelaciones , tanto el de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , por la criptoestafa Libra y como el del caso Spagnuolo . El jueves, en el recinto, se tratarán dos leyes vetadas .

Esta mañana, en plenarios de comisiones, entre ellas, la de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, se tratarán los llamados al Congreso a distintos funcionarios nacionales. La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti.

Los senadores opositores quieren avanzar con la solicitud de interpelación a Karina Milei, por el caso de la estafa de la criptomoneda Libra , luego de que, el 14 de febrero, Milei publicaraen su cuenta de X su promoción cuyo valor se disparó hasta los 5 dólares pero luego se desplomó y generó pérdidas millonarias de las personas que habían invertido.

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos , presionado también en Diputados, y al propio Diego Spagnuolo , extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acusado de supuestas coimas , para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Además, se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de la Argentina: el fentanilo contaminado, que generó decenas de muertes en el país.

El resto de las comisiones involucradas tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego.

Asimismo, el jueves próximo se debatirán en el recinto los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en Pediatría y de financiamiento universitario.

Fuente: NA.