Presentó dos abogados

La Justicia investiga medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo

La Justicia tiene medio centenar de audios aportados por un periodista que ya fue a declarar. Cómo sigue el caso sobre supuesta corrupción en Discapacidad.

Por Sitio Andino Política

Mientras la Justicia investiga, con medio centenar de audios, si hubo corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), su extitular, Diego Spagnuolo, designó dos abogados para que lo defiendan en la causa. La Justicia se encuentra analizando todo los elementos secuestrados en los allanamientos.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después.

La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso. Uno es Ignacio Rada Schultze, especialista en Derecho Penal Tributario, y el otro, Juan Aráoz, dedicado al Derecho Penal de la Empresa, Penal Económico, Penal Aduanero y Penal Tributario.

Cómo sigue la investigación en el caso de la agencia de discapacidad

Picardi comenzará así a analizar esos audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que se escucha supuestamente al extitular de la Andis hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno Nacional.

En esos meses, tramitaba en Comodoro Py otra denuncia presentada por supuestas irregularidades en Andis con la compra de medicación, pero que fue archivada por falta de evidencia.

Ahora, en la causa a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, se avanza de manera principal en el análisis de todo lo secuestrado en allanamientos a dos sedes de Andis vinculado a expedientes de compra de medicación y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que pudieran encubrir el pago de sobornos.

En el caso de Spagnuolo, el fiscal tiene que ordenar el inicio del análisis de la información extraída de uno de sus celulares secuestrado en la causa, mientras que continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros involucrados, entre ellos, los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General ya accedió al iPhone 16 de Spagnuolo, que -según un informe preliminar- tiene mensajes eliminados, aunque hasta ahora no se conoció si se trata de un intento por ocultar información relevante.

El caso que salpica al Gobierno Nacional

En los audios difundidos se describe un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado para acceder a contratos oficiales. Spagnuolo detalla un circuito direccionado a beneficiar a actores privados mediante la selección de medicamentos según su rentabilidad para la droguería Suizo Argentina. Indica que los productos con descuento quedan en manos de la empresa, lo que les asegura una ganancia mayor en esas operaciones.

“Hay una gama enorme de negocios. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, señala.

Qué dijo Javier Milei sobre el escándalo en Discapacida

Ante el escándalo, el presidente Javier Milei desestimó las grabaciones que exponen un supuesto esquema de sobornos dentro de La Libertad Avanza, calificándolas como “burdas operaciones”. Dijo que “la opereta de esta semana no es que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira".

"Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, sostuvo el mandatario. En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugaretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”. Fuente: NA e Infobae.

