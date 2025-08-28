Javier Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que "los ataques me envalentonan"

declaraciones

El presidente Javier Milei habló en el CICyP y se refirió al escándalo que involucra a su hermana Karina Milei.

El presidente Javier Milei desestimó este jueves las grabaciones que exponen un supuesto esquema de sobornos dentro de La Libertad Avanza, calificándolas como “burdas operaciones”.

En un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde habló ante empresarios, el mandatario acusó que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se refirió tanto al escándalo que involucra a su hermana Karina Milei como a los incidentes ocurridos durante la caravana en Lomas de Zamora. “Los ataques me envalentonan”, lanzó.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

Javier Milei a la salida del CiCyp (Foto: Jaime Olivos)

“La opereta de esta semana no es que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, señaló en un primer momento Milei ante los empresarios que asistieron al almuerzo.

En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugaretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”.

Javier Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

En otra parte de su discurso, Milei redobló el desafío al Congreso de Nación al asegurar que "vamos a vetar cada cosa que inventen". Lo afirmó luego de los duros reveses que sufrió en Diputados con el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, apruebe la comisión investigadora por la estafa cripto y de luz verde al proyecto sobre Aportes del Tesoro Nacional a la provincias.

"Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, vamos a judicializar. Si no podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado. Si proponen aumentar el gasto en dos puntos, vamos a recortar el gasto en 2,1% en otra partida", afirmó Milei.

Sus enfáticas declaraciones llegaron luego de los duros reveses que sufrió en Diputados con el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la aprobación de la comisión investigadora por la estafa cripto y la luz verde al proyecto sobre Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

