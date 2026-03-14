14 de marzo de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica por el viaje en el que participó su esposa y aseguró que fue “una invitada del Presidente”.

Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

“Probablemente no vuelva a viajar en un avión presidencial”

En la misma línea, indicó que “probablemente” su esposa ya no vuelva a volar con él en un avión presidencial ni invitada por Javier Milei. Además, se refirió a la polémica por el viaje a Punta del Este: “Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, sostuvo.

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El origen del video, bajo investigación

Respecto de si los registros provienen de un organismo público, remarcó que eso “está bajo investigación” y deslizó sospechas sobre la autoría del video.

Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni ilegal, ni antiético, ni malo”, enfatizó Adorni. Además, insistió en que se trató de una invitación de un “amigo de toda la vida”, en referencia a Marcelo Grandio, y que acordaron que el exvocero presidencial pagara su parte.

La explicación de Marcelo Grandio

Grandio se había expresado en el mismo sentido el jueves. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, aseguró el conductor de la TV Pública.

El descargo de Adorni en redes sociales

Antes, Adorni había hecho un descargo en sus redes sociales. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse”, reconoció el jefe de Gabinete en un posteo de su cuenta de X.

Y agregó: “Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Apoyo del Gobierno

Más adelante, el jefe de Gabinete agradeció el “apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”.

Durante toda la tarde del jueves, Adorni cosechó muestras de respaldo de la plana mayor del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei.

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