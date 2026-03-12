"Somos humanos y cometemos errores", el descargo de Adorni tras la polémica por sus viajes

La polémica por los viajes del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , a Nueva York y Punta del Este sumó un nuevo capítulo tras su descargo público, en medio de las críticas opositoras y de una investigación preliminar . El funcionario agradeció el respaldo del Gobierno y admitió que pudo haber utilizado una expresión desafortunada al explicar la situación.

A través de un mensaje en la red social X ( Twitter ), Adorni sostuvo que sus declaraciones previas pudieron contener un error de forma, aunque defendió el sentido de sus explicaciones. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces . La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores ”, escribió.

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete planteó que sus aclaraciones buscan contextualizar la gestión que lleva adelante el Gobierno desde la llegada al poder del presidente Javier Milei . Según expresó, el objetivo de su exposición pública es explicar “ todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Adorni también apuntó contra los sectores que, a su entender, se oponen a las transformaciones impulsadas por el oficialismo . “Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie ”, afirmó.

El funcionario cerró su publicación con un agradecimiento al respaldo recibido dentro del Gobierno y entre sus seguidores. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien ”, concluyó.

El origen de la polémica por los viajes

La controversia comenzó luego de que se conocieran detalles de dos traslados realizados por el jefe de Gabinete, luego de un vuelo a Nueva York en el avión presidencial y otro viaje a Punta del Este en un jet privado durante el feriado de Carnaval. A partir de esas informaciones, la Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar para analizar las circunstancias de ambos viajes.

Uno de los puntos bajo análisis es el traslado a Estados Unidos, en el que lo acompañó su esposa, Bettina Angeletti. En una entrevista televisiva, Adorni explicó que su pareja ya tenía previsto viajar a Nueva York por cuenta propia y que incluso contaba con un pasaje comprado por 5.348 dólares.

Embed Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

Según su versión, la posibilidad de que viajara junto a él surgió después de cambios en la agenda oficial, que finalmente incluyó una escala en Miami durante la gira presidencial. El funcionario evitó profundizar sobre otros aspectos del caso y sostuvo que no dará explicaciones adicionales sobre cuestiones que considera parte de su vida privada.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre otro viaje hacia Uruguay. El periodista Marcelo Grandio, cercano al funcionario, aseguró públicamente que el traslado a Punta del Este fue pagado por el propio Adorni, en un intento por despejar sospechas sobre el uso de recursos públicos.