12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Manuel Adorni

"Somos humanos y cometemos errores", el descargo de Adorni tras la polémica por sus viajes

El jefe de Gabinete admitió que utilizó una expresión desafortunada sobre su viaje a Nueva York, pero también salió al cruce de las críticas de la oposición.

Adorni rompió el silencio tras la polémica por sus viajes: Somos humanos y cometemos errores
Adorni rompió el silencio tras la polémica por sus viajes: "Somos humanos y cometemos errores"
Por Sitio Andino Política

La polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Este sumó un nuevo capítulo tras su descargo público, en medio de las críticas opositoras y de una investigación preliminar. El funcionario agradeció el respaldo del Gobierno y admitió que pudo haber utilizado una expresión desafortunada al explicar la situación.

Embed

Manuel Adorni emitió un fuerte descargo: qué dijo

A través de un mensaje en la red social X (Twitter), Adorni sostuvo que sus declaraciones previas pudieron contener un error de forma, aunque defendió el sentido de sus explicaciones. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores ”, escribió.

Lee además
 Las principales figuras del oficialismo salieron a bancar al Jefe de Gabinete.

La Justicia puso la lupa en los viajes de Adorni y el Gobierno cerró filas para defenderlo
Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: Noticias Argentinas.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete planteó que sus aclaraciones buscan contextualizar la gestión que lleva adelante el Gobierno desde la llegada al poder del presidente Javier Milei. Según expresó, el objetivo de su exposición pública es explicar “todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Embed

Adorni también apuntó contra los sectores que, a su entender, se oponen a las transformaciones impulsadas por el oficialismo. “Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie ”, afirmó.

El funcionario cerró su publicación con un agradecimiento al respaldo recibido dentro del Gobierno y entre sus seguidores. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien ”, concluyó.

El origen de la polémica por los viajes

La controversia comenzó luego de que se conocieran detalles de dos traslados realizados por el jefe de Gabinete, luego de un vuelo a Nueva York en el avión presidencial y otro viaje a Punta del Este en un jet privado durante el feriado de Carnaval. A partir de esas informaciones, la Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar para analizar las circunstancias de ambos viajes.

Uno de los puntos bajo análisis es el traslado a Estados Unidos, en el que lo acompañó su esposa, Bettina Angeletti. En una entrevista televisiva, Adorni explicó que su pareja ya tenía previsto viajar a Nueva York por cuenta propia y que incluso contaba con un pasaje comprado por 5.348 dólares.

Embed

Según su versión, la posibilidad de que viajara junto a él surgió después de cambios en la agenda oficial, que finalmente incluyó una escala en Miami durante la gira presidencial. El funcionario evitó profundizar sobre otros aspectos del caso y sostuvo que no dará explicaciones adicionales sobre cuestiones que considera parte de su vida privada.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre otro viaje hacia Uruguay. El periodista Marcelo Grandio, cercano al funcionario, aseguró públicamente que el traslado a Punta del Este fue pagado por el propio Adorni, en un intento por despejar sospechas sobre el uso de recursos públicos.

Temas
Seguí leyendo

Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos salariales y otro reclama ser convocado

Caputo explicó por qué la inflación sigue en 2,9% y habló de "dos décadas de distorsiones"

De obra paralizada a barrio en marcha: Tunuyán comenzó a entregar las 300 viviendas

Mendoza ante el boom del cannabis: el potencial de una industria que busca despegar

El Aeroclub Mendoza vuelve a operar en la Base Cóndor: cuánto invertirá en mejorar las pistas

Dietazo: qué harán los senadores mendocinos con el aumento que llevará su sueldo a $11,5 millones

Es ley el nuevo protocolo para el uso de armas policiales: cuándo podrán actuar los efectivos de Mendoza

La polémica frase de Donald Trump sobre la guerra contra Irán

LO QUE SE LEE AHORA
Por sus condiciones climáticas, Mendoza es ideal para el cultivo de cannabis.

Mendoza ante el boom del cannabis: el potencial de una industria que busca despegar

Las Más Leídas

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

Tiempo: se viene un otoño en Mendoza con menos lluvias y temperaturas por encima de lo normal.

Pronóstico estival: el Otoño en Mendoza tendrá pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual

Vendimia 2026: el duro reclamo de los artistas al Gobierno tras la suspensión de la Repetición.

Malestar de los artistas mendocinos por el abrupto final de la Fiesta de la Vendimia

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén