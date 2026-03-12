12 de marzo de 2026
Manuel Adorni

Milei y la cúpula libertaria salieron en banda a bancar a Adorni mientras la Justicia investiga sus viajes

La Procuración investiga los vuelos a Nueva York y Punta del Este. En medio de la polémica, Milei, Karina y funcionarios salieron a respaldar al jefe de Gabinete.

&nbsp;Las principales figuras del oficialismo salieron a bancar al Jefe de Gabinete.

Mientras la Justicia comienza a revisar el caso, el presidente Javier Milei y gran parte de la cúpula del Gobierno salieron públicamente a respaldar al funcionario, en medio de las críticas opositoras y de las denuncias presentadas en los tribunales.

Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. Foto: Noticias Argentinas.

Qué dijo Manuel Adorni sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos

La inflación no baja y Luis Caputo argumentó que Argentina aún está en un proceso de corrección de precios

Caputo explicó por qué la inflación sigue en 2,9% y habló de "dos décadas de distorsiones"
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2032162606283440438&partner=&hide_thread=false

Las dudas se concentran en dos viajes: el realizado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa y otro en un jet privado hacia Uruguay durante el feriado de Carnaval.

Se abrió una investigación judicial por los viajes de Manuel Adorni

La Procuración de Investigaciones Administrativas inició un expediente para analizar las circunstancias de los traslados realizados por Adorni, en especial el vuelo a Nueva York en el que lo acompañó su esposa, Bettina Angeletti.

Según se informó, los investigadores buscarán determinar quién pagó cada uno de los viajes y si el funcionario tenía capacidad patrimonial para afrontarlos.

Embed

El caso tomó impulso tras denuncias presentadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por el abogado Gregorio Dalbón, que solicitaron investigar posibles irregularidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2032059096321376523&partner=&hide_thread=false

El organismo revisará la documentación disponible y, si encuentra elementos que lo justifiquen, podría presentar una denuncia formal ante la Justicia.

En paralelo, en el Congreso el bloque de Unión por la Patria pidió la interpelación del jefe de Gabinete e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/2031876943038087609&partner=&hide_thread=false

El respaldo de Javier Milei y el Gobierno a Manuel Adorni

En medio de la controversia, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su funcionario a través de sus redes sociales. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en X, donde cerró el mensaje con un “Ánimo @madorni”.

El respaldo presidencial se sumó a una ola de apoyos dentro del oficialismo, que incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo “total e incondicional” al funcionario, quien le responde políticamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2032152497729548401&partner=&hide_thread=false

También se pronunciaron Santiago Caputo, Martín Menem, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diego Santilli y el mendocino Luis Petri, entre otros referentes del espacio libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2032157015691169922&partner=&hide_thread=false

Varios de ellos denunciaron supuestas “operaciones políticas” de la oposición para golpear al Gobierno en medio de la controversia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2032152993773084982&partner=&hide_thread=false

Las explicaciones de Manuel Adorni por los viajes

Ante las críticas, Adorni defendió el viaje a Nueva York y explicó que su esposa ya tenía previsto trasladarse a esa ciudad, aunque finalmente terminó acompañándolo en el avión presidencial durante parte de la gira oficial. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado por 5.348 dólares”, sostuvo en una entrevista televisiva.

Según explicó, la invitación para que lo acompañara surgió a partir de cambios en la agenda oficial, que luego incluyó una escala en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2031792046449516938&partner=&hide_thread=false

Sobre las denuncias, el funcionario evitó profundizar en el tema y sostuvo que no dará explicaciones sobre cuestiones que considera parte de su vida privada. Sí hubo definiciones del periodista y amigo del funcionario, Marcelo Grandio, quien afirmó que el viaje a Punta del Este lo pagó Adorni.

Embed

La investigación administrativa ahora deberá determinar si hubo irregularidades en los viajes o si se trató de traslados realizados dentro de los márgenes legales.

