Milei y la cúpula libertaria salieron en banda a bancar a Adorni mientras la Justicia investiga sus viajes

Las principales figuras del oficialismo salieron a bancar al Jefe de Gabinete.

La polémica por los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni escaló en las últimas horas luego de que la Procuración de Investigaciones Administrativas abriera una investigación preliminar para analizar los vuelos que realizó a Nueva York y Punta del Este .

Mientras la Justicia comienza a revisar el caso, el presidente Javier Milei y gran parte de la cúpula del Gobierno salieron públicamente a respaldar al funcionario , en medio de las críticas opositoras y de las denuncias presentadas en los tribunales.

Las dudas se concentran en dos viajes: el realizado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa y otro en un jet privado hacia Uruguay durante el feriado de Carnaval.

La Procuración de Investigaciones Administrativas inició un expediente para analizar las circunstancias de los traslados realizados por Adorni , en especial el vuelo a Nueva York en el que lo acompañó su esposa, Bettina Angeletti .

Según se informó, los investigadores buscarán determinar quién pagó cada uno de los viajes y si el funcionario tenía capacidad patrimonial para afrontarlos.

Embed FEINMANN APRETÓ A ADORNI POR EL VIAJE DE SU MUJER EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL Y LO PUSO NERVIOSO: “YO DE MI VIDA PRIVADA NO HABLO”



-“Era mi deseo que mi mujer me acompañe”

+”Manuel, el avión presidencial no es un taxi para que su mujer se suba” pic.twitter.com/I9CiJiZPLe — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 10, 2026

El caso tomó impulso tras denuncias presentadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por el abogado Gregorio Dalbón, que solicitaron investigar posibles irregularidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2032059096321376523&partner=&hide_thread=false Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. “Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga”, era así… pic.twitter.com/je5hpLHtiv — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2026

El organismo revisará la documentación disponible y, si encuentra elementos que lo justifiquen, podría presentar una denuncia formal ante la Justicia.

En paralelo, en el Congreso el bloque de Unión por la Patria pidió la interpelación del jefe de Gabinete e incluso dejó abierta la posibilidad de impulsar una moción de censura.

El respaldo de Javier Milei y el Gobierno a Manuel Adorni

En medio de la controversia, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su funcionario a través de sus redes sociales. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en X, donde cerró el mensaje con un “Ánimo @madorni”.

El respaldo presidencial se sumó a una ola de apoyos dentro del oficialismo, que incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo “total e incondicional” al funcionario, quien le responde políticamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2032152497729548401&partner=&hide_thread=false Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

También se pronunciaron Santiago Caputo, Martín Menem, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diego Santilli y el mendocino Luis Petri, entre otros referentes del espacio libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2032157015691169922&partner=&hide_thread=false No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni. — Santi C. (@slcaputo) March 12, 2026

Varios de ellos denunciaron supuestas “operaciones políticas” de la oposición para golpear al Gobierno en medio de la controversia.

Las explicaciones de Manuel Adorni por los viajes

Ante las críticas, Adorni defendió el viaje a Nueva York y explicó que su esposa ya tenía previsto trasladarse a esa ciudad, aunque finalmente terminó acompañándolo en el avión presidencial durante parte de la gira oficial. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado por 5.348 dólares”, sostuvo en una entrevista televisiva.

Según explicó, la invitación para que lo acompañara surgió a partir de cambios en la agenda oficial, que luego incluyó una escala en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2031792046449516938&partner=&hide_thread=false En representación del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los Gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y… pic.twitter.com/EearrgeSWP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 11, 2026

Sobre las denuncias, el funcionario evitó profundizar en el tema y sostuvo que no dará explicaciones sobre cuestiones que considera parte de su vida privada. Sí hubo definiciones del periodista y amigo del funcionario, Marcelo Grandio, quien afirmó que el viaje a Punta del Este lo pagó Adorni.

Embed "Me llamaron a la TV Pública por mi trayectoria, no porque soy amigo de Adorni"



El periodista Marcelo Grandio se refirió a su trabajo y al viaje junto al Jefe de Gabinete a Punta del Este: "Cada uno se pagó su pasaje".



Con Paula Rossi y Francisco Olivera en LN+ pic.twitter.com/iBBxmeubR5 — La Nación Más (@lanacionmas) March 12, 2026

La investigación administrativa ahora deberá determinar si hubo irregularidades en los viajes o si se trató de traslados realizados dentro de los márgenes legales.