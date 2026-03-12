Milei y la cúpula libertaria salieron en banda a bancar a Adorni mientras la Justicia investiga sus viajes

Mientras la Justicia comienza a revisar el caso, el presidente Javier Milei y gran parte de la cúpula del Gobierno salieron públicamente a respaldar al funcionario, en medio de las críticas opositoras y de las denuncias presentadas en los tribunales.
Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!
Las dudas se concentran en dos viajes: el realizado a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa y otro en un jet privado hacia Uruguay durante el feriado de Carnaval.
Se abrió una investigación judicial por los viajes de Manuel Adorni
La Procuración de Investigaciones Administrativas inició un expediente para analizar las circunstancias de los traslados realizados por Adorni, en especial el vuelo a Nueva York en el que lo acompañó su esposa, Bettina Angeletti.
Según se informó, los investigadores buscarán determinar quién pagó cada uno de los viajes y si el funcionario tenía capacidad patrimonial para afrontarlos.
Embed
FEINMANN APRETÓ A ADORNI POR EL VIAJE DE SU MUJER EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL Y LO PUSO NERVIOSO: “YO DE MI VIDA PRIVADA NO HABLO”
-“Era mi deseo que mi mujer me acompañe” +”Manuel, el avión presidencial no es un taxi para que su mujer se suba” pic.twitter.com/I9CiJiZPLe
Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. “Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga”, era así… pic.twitter.com/je5hpLHtiv
El respaldo de Javier Milei y el Gobierno a Manuel Adorni
En medio de la controversia, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su funcionario a través de sus redes sociales. “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario en X, donde cerró el mensaje con un “Ánimo @madorni”.
El respaldo presidencial se sumó a una ola de apoyos dentro del oficialismo, que incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó un mensaje de apoyo “total e incondicional” al funcionario, quien le responde políticamente.
No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni.
Ante las críticas, Adorni defendió el viaje a Nueva York y explicó que su esposa ya tenía previsto trasladarse a esa ciudad, aunque finalmente terminó acompañándolo en el avión presidencial durante parte de la gira oficial. “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado por 5.348 dólares”, sostuvo en una entrevista televisiva.
Según explicó, la invitación para que lo acompañara surgió a partir de cambios en la agenda oficial, que luego incluyó una escala en Miami.
En representación del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York con los Gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; San Juan, Marcelo Orrego; Jujuy, Carlos Sadir; y… pic.twitter.com/EearrgeSWP
Sobre las denuncias, el funcionario evitó profundizar en el tema y sostuvo que no dará explicaciones sobre cuestiones que considera parte de su vida privada. Sí hubo definiciones del periodista y amigo del funcionario, Marcelo Grandio, quien afirmó que el viaje a Punta del Este lo pagó Adorni.
Embed
"Me llamaron a la TV Pública por mi trayectoria, no porque soy amigo de Adorni"
El periodista Marcelo Grandio se refirió a su trabajo y al viaje junto al Jefe de Gabinete a Punta del Este: "Cada uno se pagó su pasaje".