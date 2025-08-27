Filtración de audios

Javier Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

El presidente Javier Milei desmintió los audios de Diego Spagnuolo y contó que llevará el caso a la Justicia.

Por Sitio Andino Política

En medio de la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora por la campaña de cara a las elecciones 2025, Javier Milei se refirió por primera vez a los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Frente a los asistentes, el presidente afirmó que “todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira” y adelantó que iniciarán acciones judiciales contra el exfuncionario para probar que “faltó a la verdad”. Sus dichos se produjeron durante la recorrida por el sur del conurbano bonaerense, que culminó con episodios de tensión.

“Vamos a probar que Spagnuolo mintió”, insistió el mandatario mientras saludaba a los vecinos junto a su hermana Karina Milei y José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional del oficialismo por Buenos Aires.

El escándalo se desató tras la filtración de audios en los que Spagnuolo señalaba presuntas irregularidades y un sistema de retornos desde el Estado, con la droguería Suizo Argentina como intermediaria clave en la compra y venta de medicamentos.

El presidente Javier Milei desmintió los audios de Diego Spagnuolo y contó que llevará el caso a la Justicia

Las grabaciones se difundieron a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval, y detallan cómo ciertos operadores de la agencia solicitaban dinero a proveedores para acceder a contratos oficiales.

Si bien Milei ya había aludido al tema indirectamente días atrás al retuitear un mensaje del presuntamente involucrado, Eduardo “Lule” Menem, esta fue la primera vez que habló directamente del asunto en público.

En el momento del ataque, Milei se encontraba de pie sobre la caja de una 4x4 blanca, acompañado por su hermana Karina, el diputado José Luis Espert, el armador y candidato Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios.

La jornada había comenzado con normalidad, con algunos militantes escoltando el vehículo oficial y celebrando la visita del Presidente, pero a pocas cuadras se cruzaron con opositores que reclamaban contra las políticas de ajuste del Gobierno. En medio del tumulto, el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo de su billetera, lo que agravó la tensión.

Tras la agresión, la camioneta aceleró a gran velocidad, maniobra que puso en riesgo a los presentes. Espert terminó retirándose en moto, sin casco, al igual que el conductor.

