Tensión

Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

El Presidente encabezaba una actividad en Buenos Aires, por la campaña electoral, cuando fue agredido. Mirá el video.

Agredieron a Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora

Agredieron a Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora

NA

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo. Cuando -según denunciaron los libertarios- fueron atacados con piedras por manifestantes relacionados con el peronismo y la izquierda.

Lee además
Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Filtración de audios

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza.
De cara a las elecciones

Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza
Protesta contra Milei Buenos Aires discapacidad
Manifestantes expresaron su descontento con las políticas de Javier Milei en Discapacidad.

Manifestantes expresaron su descontento con las políticas de Javier Milei en Discapacidad.

Incidentes y tensión en Buenos Aires

En medio de las acusaciones por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el oficialismo no fue bien recibido en Lomas de Zamora. La caravana había iniciado en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”. En efecto, tras la evacuación de la comitiva y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#TENSIÓN | Este miércoles, el presidente @javiermilei realizó una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones 2025. Sin embargo, la actividad no resultó como esperaban, ya que hubo incidentes y el mandatario, junto con otros funcionarios, debieron retirarse. Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo. Según denunciaron desde el espacio libertario, fueron atacados con piedras por manifestantes vinculados al peronismo y la izquierda. : @lanacionmas Más información en sitioandino.com #Elecciones2025 #LomasdeZamora #Política #Argentina"

Repercusiones tras los hechos violentos

Milei realizó una publicación en X, tras regresar de Lomas de Zamora y culpó al kirchnerismo por los incidentes. "Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó su repudio hacia la violencia que recibió el mandatario y apuntó contra los manifestantes de la oposición. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", publicó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1960771433396674686&partner=&hide_thread=false

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también expresó su descontento ante los hechos contra Javier Milei. "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos", publicó vía X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1960778276965900582&partner=&hide_thread=false

El ministro de Defensa, Luis Petri, también repudió lo sucedido en Lomas de Zamora. "Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1960781207547076670&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, calificó los hechos como un acto desesperado de la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1960770859779678401&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Milei respaldó a su hermana Karina en medio de las sospechas por presuntas coimas

El escándalo de los audios golpea a Javier y Karina Milei en las redes sociales

Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

La nueva gira al exterior que prepara Milei: a qué países y para qué va

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo

Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%

Habló Milei, pero no de las presuntas coimas en Discapacidad: "Populistas, demagogos y gastadores"

El video de Alberto en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025: cuánto cobra un Presidente y Vicrepresidente de mesa.
Ya se estableció

Elecciones 2025: cuánto cobra un Presidente y Vicrepresidente de mesa

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia
Presunto femicidio

Omar Félix lamentó la muerte de la docente en San Rafael y exigió justicia

Te Puede Interesar

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Por Cristian Pérez Barceló
Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales
Filtración de audios

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

Por Sitio Andino Política
Mendoza adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal: impuestos deberán detallarse en facturas
Es ley

Mendoza adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal: impuestos deberán detallarse en facturas

Por Sitio Andino Política