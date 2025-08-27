Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Este miércoles, el presidenteJavier Mileirealizó una caravana en Lomas de Zamora, por la campaña de cara a las elecciones 2025. Sin embargo, la actividad no resultó como esperaban, dado que hubo incidentes y el mandatario, junto con otros funcionarios tuvieron que retirarse.
Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo. Cuando -según denunciaron los libertarios- fueron atacados con piedras por manifestantes relacionados con el peronismo y la izquierda.
El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”. En efecto, tras la evacuación de la comitiva y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.
Milei realizó una publicación en X, tras regresar de Lomas de Zamora y culpó al kirchnerismo por los incidentes. "Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", manifestó.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó su repudio hacia la violencia que recibió el mandatario y apuntó contra los manifestantes de la oposición. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", publicó en X.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también expresó su descontento ante los hechos contra Javier Milei. "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos", publicó vía X.
El ministro de Defensa, Luis Petri, también repudió lo sucedido en Lomas de Zamora. "Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más", indicó.
- Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. - Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el congreso. - Atacaron la estabilidad en el mercado financiero en varias oportunidades - Hoy le tiraron piedras al presidente en una caravana pacífica.