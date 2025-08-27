Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

Este miércoles, el presidente Javier Milei realizó una caravana en Lomas de Zamora , por la campaña de cara a las elecciones 2025. Sin embargo, la actividad no resultó como esperaban, dado que hubo incidentes y el mandatario, junto con otros funcionarios tuvieron que retirarse.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el diputado José Luis Espert , entre otros referentes del oficialismo. Cuando -según denunciaron los libertarios- fueron atacados con piedras por manifestantes relacionados con el peronismo y la izquierda.

En medio de las acusaciones por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , el oficialismo no fue bien recibido en Lomas de Zamora . La caravana había iniciado en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana” . En efecto, tras la evacuación de la comitiva y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#TENSIÓN | Este miércoles, el presidente @javiermilei realizó una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones 2025. Sin embargo, la actividad no resultó como esperaban, ya que hubo incidentes y el mandatario, junto con otros funcionarios, debieron retirarse. Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo. Según denunciaron desde el espacio libertario, fueron atacados con piedras por manifestantes vinculados al peronismo y la izquierda. : @lanacionmas Más información en sitioandino.com #Elecciones2025 #LomasdeZamora #Política #Argentina" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Repercusiones tras los hechos violentos

Milei realizó una publicación en X, tras regresar de Lomas de Zamora y culpó al kirchnerismo por los incidentes. "Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó su repudio hacia la violencia que recibió el mandatario y apuntó contra los manifestantes de la oposición. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", publicó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1960771433396674686&partner=&hide_thread=false Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también expresó su descontento ante los hechos contra Javier Milei. "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos", publicó vía X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1960778276965900582&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

El ministro de Defensa, Luis Petri, también repudió lo sucedido en Lomas de Zamora. "Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1960781207547076670&partner=&hide_thread=false Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei.



Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/7gb7hl816Z — Luis Petri (@luispetri) August 27, 2025

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, calificó los hechos como un acto desesperado de la oposición.