Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza

En medio del escándalo en el Gobierno Nacional por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , el presidente Javier Milei encabezará este miércoles una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Lomas de Zamora, de cara a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre.

El mandatario volverá a mostrarse públicamente luego del lanzamiento de los candidatos nacionales de LLA el lunes pasado en un acto en el que defendió a Karina Milei , una de las involucradas en presuntos hechos de corrupción, y apuntó contra el peronismo.

La caravana en autos iniciará, a las 14, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que cursó a su militancia, y en las que solicitó además llevar una bandera argentina.

Milei encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo , sobre lo cual no hizo ninguna referencia en su discurso. Sin embargo, en un pasaje del discurso, dedicó elogios a su hermana Karina.

“¡Gracias, Jefe!”, exclamó el Presidente, al tiempo que pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia, quien lo acompañó en la actividad. “Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, dijo sobre la oposición, y acusó al kirchnerismo de querer generar desestabilización, aunque subrayó que su gobierno no tiene "miedo".

“Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados", declaró Milei. "Se va a votar con una boleta que permite el fraude”, sostuvo sobre el sistema tradicional de votación, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones nacionales.

“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la Provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, añadió.

Denuncian coimas en el Gobierno Nacional

Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis y quien fuera abogado y amigo personal de Javier Milei, y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios, afectan a la propia hermana del presidente, Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada. La Andis quedó intervenida y el Ejecutivo designó a Alejandro Alberto Vilches al frente del organismo.

Karina Milei.jpg Karina Milei.

La Justicia federal encontró y allanó la casa de Spagnuolo, tras la filtración de las grabaciones. Durante el procedimiento, realizado en Pilar, le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes, además de dinero en efectivo. El operativo formó parte de una serie de 15 allanamientos que incluyeron a la sede de la Agencia, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios de empresarios sospechados. En uno de ellos, la Policía interceptó a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, cuando intentaba irse de Nordelta con 266.000 dólares en sobres, $7 millones, su pasaporte y un celular.

En defensa de los Milei

Al respecto, el que sí habló fue el diputado Martín Menem, quien dijo todo se trata de "una monumental operación" instalada "a dos semanas de las elecciones" bonaerenses, y que pone "las manos en el fuego" por Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, involucrados en las sospechas.

Además, el legislador habló en A24 sobre Javier Milei y comentó que "es el tipo más transparente de la historia de la humanidad". "Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión, y echa a la persona que tiene que echar”, añadió.