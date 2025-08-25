Martín Menem y las supuestas coimas en el Gobierno Nacional: "Pongo las manos en el fuego" por Lule y Karina

El diputado Martín Menem afirmó este lunes que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno Nacional , a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), son "una monumental operación", que se instala "a dos semanas de las elecciones" bonaerenses; y aseguró que pone "las manos en el fuego" por Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei .

En relación con las denuncias por presuntas coimas, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo: "En las próximas elecciones probablemente jubilemos a una parte de la política, eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar . No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas".

Los detalles Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Presunta corrupción Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

El riojano desestimó de ese modo la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se habla de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , en las que se involucra a Eduardo "Lule" Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Consultado sobre uno de los audios en los que Spagnuolo afirma que le había avisado al Presidente de esa situación, Menem indicó en declaraciones a A24: “ Si le decía algo a Milei lo agarra del cogote, porque es el tipo más transparente de la historia de la humanidad . Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión, y echa a la persona que tiene que echar”.

"No es casualidad que justo un día antes de (el debate en Diputados de) la Ley de Discapacidad aparezca un audio y aparezca el abogado de Cristina (Kirchner) denunciando” al Gobierno, sostuvo Menem. “Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso, y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, porque es una maniobra para ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, añadió.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg Martín Menem. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Tras calificar la denuncia sobre la ANDIS como “una barbaridad total”, el diputado señaló: “Cuando estás cambiando la Argentina, que es a lo que vinimos nosotros, y a eliminar al kirchnerismo, a sacarlo de la cancha para siempre, estamos sujetos a todo tipo de ataques”.

El caso que involucra al Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional, en concreto, la cúpula libertaria, se encuentra involucrada en un caso de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se disparó a partir del audio donde el titular del organismo, Diego Spagnuolo, abogado y amigo cercano de Javier Milei, que señala connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cima del poder. Entre los apuntados aparecen Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Por ahora sólo avanzaron con el despido de Spagnuolo con la acotación de que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos. El material describe un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo. Fuente: NA.