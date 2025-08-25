Declaraciones

Martín Menem y las supuestas coimas en el Gobierno Nacional: "Pongo las manos en el fuego" por Lule y Karina

Martín Menem habló sobre presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Nacional, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad. Qué dijo.

Martín Menem habló sobre presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Nacional, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad.

Martín Menem habló sobre presuntos hechos de corrupción en el Gobierno Nacional, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad.

Por Sitio Andino Política

El diputado Martín Menem afirmó este lunes que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), son "una monumental operación", que se instala "a dos semanas de las elecciones" bonaerenses; y aseguró que pone "las manos en el fuego" por Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

En relación con las denuncias por presuntas coimas, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo: "En las próximas elecciones probablemente jubilemos a una parte de la política, eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar. No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas".

Lee además
El presidente Javier Milei encabezó un acto oficial y lanzó un mensaje desafiante en plena previa electoral
Presunta corrupción

Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"
mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votacion y boletas de colores
Los detalles

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Martín Menem dijo que "pone las manos en el fuego" por Karina Milei

Consultado sobre uno de los audios en los que Spagnuolo afirma que le había avisado al Presidente de esa situación, Menem indicó en declaraciones a A24: “Si le decía algo a Milei lo agarra del cogote, porque es el tipo más transparente de la historia de la humanidad. Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, lo mínimo, salta en el acto y toma una decisión, y echa a la persona que tiene que echar”.

"No es casualidad que justo un día antes de (el debate en Diputados de) la Ley de Discapacidad aparezca un audio y aparezca el abogado de Cristina (Kirchner) denunciando” al Gobierno, sostuvo Menem. “Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero sí puedo decir que el contenido es absolutamente falso, y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina, porque es una maniobra para ensuciar a un Gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, añadió.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg
Martín Menem.

Martín Menem.

Tras calificar la denuncia sobre la ANDIS como “una barbaridad total”, el diputado señaló: “Cuando estás cambiando la Argentina, que es a lo que vinimos nosotros, y a eliminar al kirchnerismo, a sacarlo de la cancha para siempre, estamos sujetos a todo tipo de ataques”.

El caso que involucra al Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional, en concreto, la cúpula libertaria, se encuentra involucrada en un caso de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se disparó a partir del audio donde el titular del organismo, Diego Spagnuolo, abogado y amigo cercano de Javier Milei, que señala connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cima del poder. Entre los apuntados aparecen Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Por ahora sólo avanzaron con el despido de Spagnuolo con la acotación de que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos. El material describe un funcionamiento en el que operadores de la Agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Según el relato, un funcionario que participó en la administración de Mauricio Macri tomó el control total de la caja del organismo, quien arrastra antecedentes de denuncias y de presuntas irregularidades, como haber retirado discos rígidos de computadoras al dejar el cargo. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

Elecciones 2025 en Mendoza: cuáles son los documentos válidos para votar

Los argumentos del Gobierno de Mendoza para ratificar el convenio con Vialidad Nacional

Qué dijo Eduardo "Lule" Menem, parte del Gobierno Nacional, sobre las supuestas coimas en Discapacidad

La nueva gira al exterior que prepara Milei: a qué países y para qué va

En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley sobre el huso horario y cuándo empezaría aplicarse.
Huso horario

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores
Los detalles

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Por Carla Canizzaro
Cuándo será la Feria del Libro de Mendoza y quiénes serán los invitados
Todos los detalles 

Este año, la Feria del Libro de Mendoza homenajeará a un importante historietista

Por Celeste Funes
El presidente Javier Milei encabezó un acto oficial y lanzó un mensaje desafiante en plena previa electoral
Presunta corrupción

Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

Por Sitio Andino Política