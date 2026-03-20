20 de marzo de 2026
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Argentina

Un nuevo aniversario en Argentina: seis años del confinamiento por Covid-19

Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el 20 de marzo de 2020 el país dio inicio a una de las medidas sanitarias más significativas del país ante la crisis del coronavirus.

Un nuevo aniversario en Argentina: seis años del confinamiento por COVID-19
Un nuevo aniversario en Argentina: seis años del confinamiento por COVID-19 Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

El 20 de marzo de 2020, hace seis años atrás, Argentina ingresó en un aislamiento total frente al avance del Covid-19, un virus que en pocos meses se propagó por gran parte del mundo y puso al límite a los sistemas de salud, en medio de la incertidumbre sobre su origen y la ausencia de un tratamiento efectivo.

Embed - El presidente Alberto Fernández anunció un aislamiento social desde el 20 hasta el 31 de marzo

En ese contexto, el país dio un paso decisivo para frenar el contagio masivo mediante la implementación del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el territorio nacional. La medida implicó restricciones como el uso de mascarillas, la prohibición de reuniones masivas y la limitación de salidas a actividades esenciales, entre otras disposiciones.

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El día que Argentina se aisló por el coronavirus: cómo sucedió

Argentina ya se encontraba en alerta por el Covid-19. A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del crecimiento de casos a nivel global, el 3 de marzo se confirmó el primer contagio en el país: un hombre de 49 años que había regresado de Italia.

En medio de la incertidumbre y el temor social, el 19 de marzo a las 21 horas, el entonces presidente Alberto Fernández anunció en cadena nacional que, a partir de la medianoche del día siguiente, el país entraría en aislamiento obligatorio para contener la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario.

La decisión se tomó tras una reunión en la Residencia de Olivos, de la que participaron gobernadores, ministros y otros funcionarios, donde se analizaron las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Entre ellas, se destacaron las restricciones a la circulación, permitiendo únicamente salidas por motivos esenciales, como la compra de alimentos o medicamentos.

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A seis años del confinamiento total, Argentina registró más de 100 mil muertes por Covid.

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Durante el anuncio, Fernández estuvo acompañado por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el de Jujuy, Gerardo Morales. En ese marco, se remarcó que las fuerzas de seguridad, como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y las policías provinciales, serían las encargadas de garantizar el cumplimiento de las medidas, con sanciones severas para quienes las incumplieran.

A su vez, el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 estableció otras disposiciones, como la excepción para trabajadores esenciales, quienes podían circular y utilizar el transporte público, además de medidas de prevención como el uso de tapabocas y la desinfección de espacios.

Aunque en un principio el confinamiento fue planteado como una medida temporal, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020, su extensión se volvió inevitable ante el aumento sostenido de casos. Finalmente, el aislamiento estricto se fue flexibilizando con el paso de los meses hasta dar lugar, el 5 de noviembre, a una nueva etapa basada en el distanciamiento social y la reapertura gradual de actividades.

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