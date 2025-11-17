Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero Foto: web

La pandemia de Covid-19 marcó un antes y un después en la salud global, por ser entonces un virus desconocido para la comunidad científica y con síntomas similares a una neumonía grave. Este 17 de noviembre se cumplen seis años de la aparición del primer caso mundial, o el paciente cero, que desencadenó una alerta sanitaria en varios países durante casi tres años.

A seis años del primer caso de coronavirus: el misterio del paciente cero Desde el cierre de fronteras hasta el aislamiento social obligatorio, declarar al Covid-19 como pandemia fue un proceso complejo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó conocimiento del virus en China el 31 de diciembre de 2019, pero existió opacidad sobre quién había sido la primera persona contagiada.

Un informe publicado en la revista Science sugirió que el primer contagio se produjo en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde la evidencia apunta a un vendedor de mariscos de 55 años como posible paciente cero, según Michael Worobey, investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. La hipótesis se apoya en las consecuencias de que un trabajador de un mercado concurrido se infectara y propagara el virus.

Wuhan, origen de la pandemia, sale del aislamiento - 431882 Li Wenliang era oftalmólogo en el Hospital Central de Wuhan y fue el primero en advertir la peligrosidad del virus. Foto: web Esa teoría fue cuestionada por otros expertos, que manejaron alternativas como el escape desde un laboratorio de Wuhan o la posibilidad de que el contagio inicial hubiera ocurrido días antes y que el vendedor no fuese el primer infectado identificado.

Si bien el gobierno chino aportó información limitada sobre los primeros casos, en 2021 la OMS conformó un comité de 26 expertos para investigar el origen del virus. Aunque la búsqueda del origen siguió abierta, la prioridad global fue desarrollar tratamientos y vacunas a contrarreloj. La OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020; muchos países respondieron cerrando fronteras y aplicando medidas de distanciamiento social. La emergencia se mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS dio por concluida la declaración de emergencia ante la estabilización de los casos y su transición hacia un patrón más endémico. Fuente: Wikipedia y AS

