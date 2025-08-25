Javier Milei respaldó a su hermana Karina en medio de las sospechas por presuntas coimas

El respaldo de Javier Milei a Karina en medio de las denuncias en Discapacidad
En un pasaje central del discurso, Milei dedicó elogios a su hermana Karina, en medio de las sospechas por presuntas coimas en el área de Discapacidad, tras la difusión de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.
“¡Gracias, Jefe!”, exclamó el Presidente, al tiempo que pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia, quien lo acompañó en la actividad.
Ni Karina —que había hablado antes— ni Milei hicieron mención explícita al escándalo. El gesto del mandatario fue leído como un respaldo político y personal en un momento de alta tensión.
Las advertencias de Javier Milei sobre las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires
De cara a la primera cita electoral del oficialismo, prevista para septiembre, Milei advirtió sobre la posibilidad de fraude mediante prácticas como “el voto cadena, la urna embarazada, amenazas de punteros y compra de políticos”.
“Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró. En la misma línea, acusó al kirchnerismo de querer generar desestabilización, aunque subrayó que su gobierno no tiene miedo.
"El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos y generar inestabilidad"
“Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”, desafió.
Críticas al kirchnerismo y pedido de movilización
Durante el acto, Milei cuestionó las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria y pidió a la militancia de LLA “ir a golpear la puerta de intendentes y gobernadores” para garantizar la implementación de las reformas.
También convocó a los electores a darle fuerza a los candidatos de su espacio en las legislativas de octubre: “Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Tenemos que barrer con esas estructuras y terminar con los privilegios”.
"Están molestos porque les estamos afanando los choreos"
El Presidente cerró con el mensaje que funciona como slogan de campaña: “Decimos nunca más al kirchnerismo. Este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo a su cajón. Y en octubre, cambiemos el país para siempre”.
El discurso completo de Javier Milei en Junín
