Javier Milei respaldó a su hermana Karina en medio de las sospechas por presuntas coimas

El presidente Javier Milei cerró este lunes por la noche el acto de presentación de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires . El mandatario libertario evitó referirse a la polémica por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y respaldó a su hermana Karina Milei .

En un pasaje central del discurso, Milei dedicó elogios a su hermana Karina , en medio de las sospechas por presuntas coimas en el área de Discapacidad , tras la difusión de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo .

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS Este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al ataud del kirchnerismo y, en octubre, volvamos a las urnas para terminar de cambiar el país para siempre. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!! pic.twitter.com/ZD7utNZB0B

Presunta corrupción Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

Redes y Gobierno El escándalo de los audios golpea a Javier y Karina Milei en las redes sociales

“¡Gracias, Jefe!” , exclamó el Presidente, al tiempo que pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia, quien lo acompañó en la actividad.

Ni Karina —que había hablado antes— ni Milei hicieron mención explícita al escándalo. El gesto del mandatario fue leído como un respaldo político y personal en un momento de alta tensión.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Fuerte respaldo de Javier Milei a su hermana Agradecimiento en medio del escándalo "Quiero agradecer a El Jefe por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional", expresó Milei, mientras encabeza un acto con candidatos en Junín, en medio del escándalo por presuntas coimas. #Milei #PolíticaArgentina #Junín #Escándalo #Coimas #ActoPolítico #NoticiasArgentina #Actualidad"

Las advertencias de Javier Milei sobre las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires

De cara a la primera cita electoral del oficialismo, prevista para septiembre, Milei advirtió sobre la posibilidad de fraude mediante prácticas como “el voto cadena, la urna embarazada, amenazas de punteros y compra de políticos”.

“Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró. En la misma línea, acusó al kirchnerismo de querer generar desestabilización, aunque subrayó que su gobierno no tiene miedo.

Embed "El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos y generar inestabilidad"



Javier Milei aseguró que nada lo "va a asustar" y apuntó contra la oposición: "¿Qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/kl6XjiKZW0 — Corta (@somoscorta) August 25, 2025

“Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”, desafió.

Críticas al kirchnerismo y pedido de movilización

Durante el acto, Milei cuestionó las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria y pidió a la militancia de LLA “ir a golpear la puerta de intendentes y gobernadores” para garantizar la implementación de las reformas.

También convocó a los electores a darle fuerza a los candidatos de su espacio en las legislativas de octubre: “Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Tenemos que barrer con esas estructuras y terminar con los privilegios”.

Embed "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"



Javier Milei aseguró que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo" y afirmó que la oposición "avanza con propuestas cuyo objetivo es volver al sendero nefasto del déficit fiscal".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/fOeDVWOEeD — Corta (@somoscorta) August 25, 2025

El Presidente cerró con el mensaje que funciona como slogan de campaña: “Decimos nunca más al kirchnerismo. Este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo a su cajón. Y en octubre, cambiemos el país para siempre”.

Reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo Reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo

El discurso completo de Javier Milei en Junín