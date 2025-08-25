Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 25 de agosto

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este lunes.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 25 de agosto , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9 a 21 (hora argentina). Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este lunes indica tiempo frío y cielo algo nublado . No se esperan precipitaciones . Las temperaturas actuales en las localidades cordilleranas son de -2º en Uspallata, -9° en Punta de Vacas, -13º en Puente del Inca y -12° en Las Cuevas .

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Por el cruce Mendoza/Chile Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Se recomienda mucha precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Internacional Los Libertadores 2024 02.jpeg Para transitar por el Paso Internacional Los Libertadores se recomienda mucha precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

Lado argentino (Uspallata): 19.

Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.