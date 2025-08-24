Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Un grupo de hinchas de la Universidad de Chile que presenció los gravísimos incidentes del pasado miércoles en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini logró retornar a su país este domingo, tras cruzas el Paso Internacional Los Libertadores .

Según se informó desde Gendarmería Nacional Argentina , cerca de las 11 de hoy, uno de los autobuses que estaba varado en Mendoza por el cierre del cruce fronterizo atravesó el paso y retornó a su país.

“Se encuentran realizando sus trámites migratorios para poder ingresar al país , luego que estuviera cerrado por nevadas en la zona”, indicaron desde la fuerza de seguridad nacional.

Luego de los hechos de violencia protagonizados en Avellaneda durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana , los simpatizantes del club trasandino que no fueron ni detenidos ni heridos emprendieron el viaje de retorno a casa .

Lo que debía ser una noche de fútbol y esperanza para Independiente terminó en uno de los episodios más oscuros que se recuerden en una cancha sudamericana. El Rojo buscaba revertir la serie ante Universidad de Chile, pero el partido quedó en segundo plano tras una feroz batalla en las tribunas del Libertadores de América. Todo comenzó cuando la hinchada visitante robó una bandera de Independiente y comenzó a lanzar objetos hacia donde estaban los hinchas de Independiente. Ese hecho desató una verdadera cacería: corridas, golpes, apuñalados y un hincha chileno que incluso cayó al vacío en medio del caos. El saldo provisorio es estremecedor: 10 heridos, algunos de gravedad, y más de 300 detenidos.

Teniendo en cuenta que su periplo incluiría Mendoza, el Ministerio de Seguridad provincial desplegó un operativo especial para recibir y acompañar a los hinchas de la “U”, con el objetivo de evitar mayores incidentes.

Embed - LOS HINCHAS DE LA U EN ALVEAR: BATALLA CAMPAL Y UN PEDIDO DESESPERADO

Los vehículos fueron encapsulados desde General Alvear (en San Luis fueron desviados y debieron tomar rutas alternativas) y atravesaron el trayecto acompañados de personal de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

Finalmente, tras un par de días con el túnel internacional cerrado por mal tiempo, este domingo pudo cruzar el primer contingente de simpatizantes chilenos.