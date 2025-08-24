Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Uno de los autobuses que trasladaba a simpatizantes de la U de Chile cruzó este domingo la frontera por el Paso Los Libertadores. El partido se disputó el miércoles.

Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Según se informó desde Gendarmería Nacional Argentina, cerca de las 11 de hoy, uno de los autobuses que estaba varado en Mendoza por el cierre del cruce fronterizo atravesó el paso y retornó a su país.

“Se encuentran realizando sus trámites migratorios para poder ingresar al país, luego que estuviera cerrado por nevadas en la zona”, indicaron desde la fuerza de seguridad nacional.

El operativo en Mendoza por los hinchas de la Universidad de Chile varados

Luego de los hechos de violencia protagonizados en Avellaneda durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, los simpatizantes del club trasandino que no fueron ni detenidos ni heridos emprendieron el viaje de retorno a casa.

Teniendo en cuenta que su periplo incluiría Mendoza, el Ministerio de Seguridad provincial desplegó un operativo especial para recibir y acompañar a los hinchas de la “U”, con el objetivo de evitar mayores incidentes.

Los vehículos fueron encapsulados desde General Alvear (en San Luis fueron desviados y debieron tomar rutas alternativas) y atravesaron el trayecto acompañados de personal de la Policía de Mendoza y Gendarmería Nacional.

Finalmente, tras un par de días con el túnel internacional cerrado por mal tiempo, este domingo pudo cruzar el primer contingente de simpatizantes chilenos.

