tremendo

Mirá los videos del horror: Independiente y la U de Chile por la Sudamericana terminó en una guerra

El duelo entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile se tuve que suspender por serios incidentes. Repasá lo sucedido.

El Club Atlético Independiente quedó destruido según explicó su presidente.

El Club Atlético Independiente quedó destruido según explicó su presidente.

Por Sitio Andino Deportes

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuyCAI/status/1958348897299927315&partner=&hide_thread=false

Según supo Noticias Argentinas acerca de lo acontecido en la velada de la Sudamericana, el caos comenzó cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Lee además
Los autos clásicos se presentan primero en San Rafael. video
polideportivo

Se presentó en San Rafael, el Mendocino de Regularidad: de qué se trata esta movida con autos clásicos
Rugby tag en Tunuyán.
Jornada de inducción

Rugby tag: Tunuyán impulsa un deporte inclusivo y sin contacto en las escuelas
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuyCAI/status/1958351978159108458&partner=&hide_thread=false

Cruces de acusaciones y la dura crítica de Boric por la violencia

Tras la cancelación, las repercusiones no se hicieron esperar. La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina. Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1958389980218400976&partner=&hide_thread=false

Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ahora_Py/status/1958473781556498617&partner=&hide_thread=false

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nanduti/status/1958472691339452680&partner=&hide_thread=false

Qué dijo el presidente del Club Atlético Independiente

Embed - NÉSTOR GRINDETTI EN TYC SPORTS: “VAMOS A IR A DEFENDER LOS INTERESES DE INDEPENDIENTE A CONMEBOL”

La violencia trajo detenidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1958375597094117841&partner=&hide_thread=false

Más sobre la violencia en la cancha del Rojo

Embed - Graves incidentes en el partido de Independiente y U de Chile obligaron a suspender el partido

Temas
Seguí leyendo

El Tomba a todo o nada ante el Mineiro por la Sudamericana ¿Cómo pasa a los cuartos de final?

River busca el paso a cuartos ante Libertad: hora, formaciones y dónde verlo

Juegos Panamericanos: repasá cómo les fue a los mendocinos en una nueva jornada

Maipú se puso al día con San Martín de Tucumán y no pudo sumar ¿Cómo quedó de cara al Reducido?

¿El Inter Miami puede soñar sin Messi? No te pierdas lo que pasó en la Leagues Cup

San Rafael será sede del Argentino Sub-16 de hockey ¿Cuántas chances de ser campeón hay?

Los Leoncitos, oro Panamericano con Lautaro Martínez: "Es un orgullo representar a Mendoza"

Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

LO QUE SE LEE AHORA
maipu se puso al dia con san martin de tucuman y no pudo sumar ¿como quedo de cara al reducido?
resultado complicado

Maipú se puso al día con San Martín de Tucumán y no pudo sumar ¿Cómo quedó de cara al Reducido?

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Por Cecilia Zabala
Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Por Cristian Pérez Barceló
Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura