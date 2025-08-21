Mirá los videos del horror: Independiente y la U de Chile por la Sudamericana terminó en una guerra

El Club Atlético Independiente quedó destruido según explicó su presidente.

Por Sitio Andino Deportes







El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuyCAI/status/1958348897299927315&partner=&hide_thread=false REGALARON A LA GENTE DE INDEPENDIENTE.



¡IMPERDONABLE! pic.twitter.com/edW5mienB0 — Muy Independiente (@MuyCAI) August 21, 2025 Según supo Noticias Argentinas acerca de lo acontecido en la velada de la Sudamericana, el caos comenzó cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuyCAI/status/1958351978159108458&partner=&hide_thread=false ¡Se pudrió todo afuera entre la policía y los chilenos, que fueron desalojados del estadio! pic.twitter.com/CrYB8VfNHq — Muy Independiente (@MuyCAI) August 21, 2025 Cruces de acusaciones y la dura crítica de Boric por la violencia Tras la cancelación, las repercusiones no se hicieron esperar. La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina. Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/1958389980218400976&partner=&hide_thread=false “Pedí perdón”:

Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel https://t.co/36Vfscpqem — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 21, 2025 Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ahora_Py/status/1958473781556498617&partner=&hide_thread=false Batalla campal en Avellaneda



El partido Independiente vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras un violento choque entre hinchadas.



Hubo heridos, hinchas que saltaron desde la tribuna y el encuentro quedó 1-1 en octavos de final. pic.twitter.com/R0ytK6bSF6 — AhoraPy (@Ahora_Py) August 21, 2025 El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nanduti/status/1958472691339452680&partner=&hide_thread=false ¡Lamentable!



El fútbol sudamericano se vio manchado debido a graves incidentes entre hinchas de Independiente y U de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.



La Conmebol decidió que el partido no se volverá a disputar.



Mirá los… pic.twitter.com/YmXMKhkzic — Radio Ñandutí (@nanduti) August 21, 2025 Qué dijo el presidente del Club Atlético Independiente Embed - NÉSTOR GRINDETTI EN TYC SPORTS: “VAMOS A IR A DEFENDER LOS INTERESES DE INDEPENDIENTE A CONMEBOL” La violencia trajo detenidos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1958375597094117841&partner=&hide_thread=false Más de 300 hinchas de Universidad de Chile detenidos por la Policía de la Ciudad, luego de los incidentes en la cancha de Independiente. pic.twitter.com/rwBtGHb0cL — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025 Más sobre la violencia en la cancha del Rojo Embed - Graves incidentes en el partido de Independiente y U de Chile obligaron a suspender el partido