El apellido García pisa fuerte en el boxeo de Mendoza: Marco va por otro título y crece la dinastía familiar

Con una fuerte impronta familiar y deportiva, los hermanos García vuelven a escena. Marco “Kid Dinamita” buscará el cinturón Sudamericano Superwelter , mientras que Lucía abrirá la velada en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) . La historia de sacrificio y legado suma ahora a Guillermo Juniors, la joven promesa.

Esta noche, en la velada estelar de la FAB, en Buenos Aires , todas las miradas estarán puestas en el apellido García. En una cartelera de alto nivel que también tendrá como protagonistas a José “Sansón” Rosa y Jonathan Eniz , quienes animarán la pelea de fondo por el título Sudamericano Welter, los malargüinos buscarán dejar su huella.

El plato fuerte para los mendocinos será la presentación de Marco “Kid Dinamita” García, quien viene de consagrarse campeón latino OMB a fines de 2025 tras vencer al mexicano Luciano Chaparro. En esta oportunidad, el oriundo de Malargüe , protagonizará el combate de semifondo frente a Gabriel Bloise, con el cinturón Sudamericano Superwelter en juego, en una pelea que podría marcar un antes y un después en su carrera.

En la previa, el propio García destacó la importancia del combate, señalando que se trata de una oportunidad muy esperada por todo el equipo. “Si Dios me lo permite, puede ser el tercer cinturón" internacional , expresó, al tiempo que remarcó el crecimiento que ha tenido en el ring, evidenciado en su aplomo, disciplina y capacidad para responder en momentos de alta presión.

MARCO GARCÍA 2 Marco García y Gabriel Boise.

Malargüina en el boxeo nacional

La velada se abrirá con la presencia de Lucía García, quien atraviesa un prometedor inicio en el profesionalismo con un récord de 3-0. La malargüina se medirá ante Victoria Moreyra en la categoría Supermosca, en un duelo que pondrá a prueba su evolución frente a una rival con mayor experiencia.

Pero más allá de los resultados deportivos, la historia de los García se construye desde el esfuerzo colectivo y un legado que se transmite de generación en generación. Marco no dudó en destacar el presente que comparte con sus hermanos, subrayando que el crecimiento de Lucía y el surgimiento de nuevas figuras en la familia no son producto del azar, sino de años de trabajo silencioso.

LUCIA GARCÍA Lucía García en el pesaje del viernes.

En ese camino aparece con fuerza Guillermo Juniors, de apenas 17 años, conocido como “La Promesa Blanca”. Con títulos como Campeón Vendimia y Guante de Oro, el joven ya ha demostrado su potencia en el amateurismo, donde acumula varias victorias por nocaut incluso antes de alcanzar la mayoría de edad.

El respaldo familiar ha sido clave en este recorrido. Sus padres, Guillermo y Naty Ovejero, junto a su hermana Daniela, han sido pilares fundamentales en la formación de estos deportistas, consolidando un verdadero equipo que hoy empieza a cosechar los frutos de años de sacrificio, constancia y pasión por el boxeo.