El apellido García pisa fuerte en el boxeo de Mendoza: Marco va por otro título y crece la dinastía familiar

Con una fuerte impronta familiar y deportiva, los hermanos García vuelven a escena. Marco “Kid Dinamita” buscará el cinturón Sudamericano Superwelter, mientras que Lucía abrirá la velada en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). La historia de sacrificio y legado suma ahora a Guillermo Juniors, la joven promesa.
Esta noche, en la velada estelar de la FAB, en Buenos Aires, todas las miradas estarán puestas en el apellido García. En una cartelera de alto nivel que también tendrá como protagonistas a José “Sansón” Rosa y Jonathan Eniz, quienes animarán la pelea de fondo por el título Sudamericano Welter, los malargüinos buscarán dejar su huella.
En la previa, el propio García destacó la importancia del combate, señalando que se trata de una oportunidad muy esperada por todo el equipo. “Si Dios me lo permite, puede ser el tercer cinturón" internacional, expresó, al tiempo que remarcó el crecimiento que ha tenido en el ring, evidenciado en su aplomo, disciplina y capacidad para responder en momentos de alta presión.
Malargüina en el boxeo nacional
La velada se abrirá con la presencia deLucía García, quien atraviesa un prometedor inicio en el profesionalismo con un récord de 3-0. La malargüina se medirá ante Victoria Moreyra en la categoría Supermosca, en un duelo que pondrá a prueba su evolución frente a una rival con mayor experiencia.
Pero más allá de los resultados deportivos, la historia de los García se construye desde el esfuerzo colectivo y un legado que se transmite de generación en generación. Marco no dudó en destacar el presente que comparte con sus hermanos, subrayando que el crecimiento de Lucía y el surgimiento de nuevas figuras en la familia no son producto del azar, sino de años de trabajo silencioso.
El respaldo familiar ha sido clave en este recorrido. Sus padres, Guillermo y Naty Ovejero, junto a su hermana Daniela, han sido pilares fundamentales en la formación de estos deportistas, consolidando un verdadero equipo que hoy empieza a cosechar los frutos de años de sacrificio, constancia y pasión por el boxeo.