Una de boxeo: Marco "Kid Dinamita" García brilló en Buenos Aires y se coronó Campeón Latino Superwelter OMB

El púgil de Malargüe Marco García impuso su boxeo al mexicano Luciano Chaparro y se quedó con el título Latino Superwelter OMB en la FAB. Repasá lo sucedido.

El mendocino hizo vale su boxeo (Foto IA).

Por Sitio Andino Deportes

El púgil de Malargüe Marco “Kid Dinamita” García se consagró Campeón Latino Superwelter de la Organización Mundial de boxeo (OMB) al derrotar por puntos en fallo unánime al mexicano Luciano Chaparro, en la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires.

Las tarjetas de los tres jueces coincidieron (100 a 87), lo que reflejó la clara superioridad del mendocino, quien ganó todos los rounds y aprovechó los descuentos aplicados a su rival.

Un boxeo ofensivo, con aciertos y detalles a corregir

A lo largo de los diez asaltos, García dominó la iniciativa con un estilo frontal, aunque por momentos pecó de insistir demasiado en la zona alta del oponente. Incluso en el séptimo round, cuando derribó a Chaparro, no logró continuidad para cerrar la pelea antes de la campana.

Con apenas 23 años, el campeón mendocino atraviesa un momento ideal para consolidarse. Debe trabajar en la serenidad, el movimiento dentro del cuadrilátero y la variedad de golpes, aunque en lo físico demostró estar impecable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BoxeoDePrimera/status/1967073692468613532&partner=&hide_thread=false

Récord de boxeo actualizado de Marco “Kid Dinamita” García

En la balanza, García acusó 69,700 kg, apenas cien gramos menos que Chaparro. Con esta victoria, su récord profesional quedó en 17 triunfos, 1 derrota y 1 empate, con 11 nocauts.

La conquista del título Latino Superwelter OMB representa un paso clave para el boxeador malargüino, que ahora buscará consolidarse en el plano internacional.

Brisa Alfonzo impuso su boxeo y se consagró campeona argentina en el Polimeni: repasá todos los combates

Con emoción, lágrimas y una ovación interminable, la mendocina Brisa “Chinita” Alfonzo (6-1-1, 2KO) se coronó campeona argentina superpluma de boxeo de la FAB en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras. La púgil local venció por descalificación en el décimo asalto a la jujeña Laura Carabajal (4-4-1), en un combate electrizante que mantuvo en vilo al público mendocino.

