El Deportivo Maipú no puede equivocarse ante All Boys: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú se mide con el Albo de Floresta por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú quiere los tres puntos (Foto: Prensa CAAB).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú afronta un compromiso vital en la Primera Nacional de fútbol 2025: este domingo 14, desde las 16, recibe en el estadio Omar Higinio Sperdutti a All Boys, por la 31ª fecha de la Zona A. Transmite TyC Sports Play y lo seguís en vivo por Sitio Andino.

Cómo llegan el Club Deportivo Maipú y su rival

El Cruzado, que viene de empatar 0 a 0 en Mar del Plata frente a Alvarado, necesita los tres puntos para mantenerse en puestos de Reducido y seguir firme en la lucha por el ascenso. Actualmente se ubica octavo con 41 unidades, tres más que Racing de Córdoba (38), su principal perseguidor.

Por su parte, All Boys igualó en la última jornada 1 a 1 en Floresta ante Gimnasia y Tiro de Salta. El Albo atraviesa una campaña irregular que lo mantiene relegado en la tabla, aunque todavía con chances matemáticas de meterse en la pelea.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Tras este partido, Maipú tendrá otra parada exigente: visitará a Arsenal de Sarandí el sábado 20 a las 15:30.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Mirá el partido del Club Deportivo Maipú en vivo

Hacé click acá para verlo.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

