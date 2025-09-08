Primera Nacional

Positivo empate de Maipú, que lo mantiene en zona de Reducido

El Cruzado sorteó una dura parada de visitante ante el último de la tabla y se trajo un punto que lo sostiene en el octavo puesto de su Zona. Sambueza salió lesionado.

Foto: Prensa Club Atlético Alvarado
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú empató 0 a 0 en su visita al Club Atlético Alvarado, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la 30ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, que lo mantiene en puestos de Reducido, a cuatro fechas del cierre de la temporada regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1965144819623456910&partner=&hide_thread=false

El equipo dirigido por Alexis Matteo dominó y tuvo mayor posesión de la pelota, aunque le faltó profundidad, por lo tanto el punto no es negativo, más teniendo en cuenta que se logró en condición de visitante.

Las dos notas negativas de la jornada: el experimentado Rubens Sambueza se retiró a los diez minutos de juego por una molestia física, y al cierre del encuentro un joven pasapelotas del local debió ser asistido médicamente a raíz de que un proyectil le impactó en su humanidad. Medios locales informaron que se encuentra fuera de peligro.

Las pocas ocasiones de peligro que ofreció el partido las tuvo Maipú, pero le faltó punch en los metros finales. La más clara fue un zapatazo de Mirko Bonfigli que dio en el travesaño, tras una atajada de Emmanuel Gómez.

Un hecho curioso: el Cruzado sufrió en dos ocasiones por salidas temerosas de su arquero Ignacio Pietrobono con los pies, que casi finalizan en gol del rival.

Embed
Embed

Sin embargo, los de calle Vergara fueron dominadores y pudieron llevarse algo más, aunque el empate le cabe bien al desarrollo del juego.

De este modo, Maipú se mantiene en el octavo puesto de la Zona A con 41 puntos, tres por encima de su más inmediato perseguidor: Racing de Córdoba (38 puntos). En la próxima fecha se medirá de local ante otro equipo que está debajo en la tabla: All Boys, el domingo 14 a las 16 en el Omar Higinio Sperdutti.

El resumen de Alvarado 0 - Maipú 0

Embed

Tabla de posiciones: así está la Primera Nacional

Embed

