Positivo empate de Maipú, que lo mantiene en zona de Reducido

Maipú se trajo un punto en su visita a Mar Del Plata

El Club Deportivo Maipú empató 0 a 0 en su visita al Club Atlético Alvarado , en el estadio José María Minella de Mar del Plata , por la 30ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional , que lo mantiene en puestos de Reducido, a cuatro fechas del cierre de la temporada regular .

El equipo dirigido por Alexis Matteo dominó y tuvo mayor posesión de la pelota , aunque le faltó profundidad , por lo tanto el punto no es negativo, más teniendo en cuenta que se logró en condición de visitante .

#PrimeraNacional Final del partido! El Cruzado igualó en el Minella, #Alvarado 0-0 #DeportivoMaipu . El Rojo sigue en zona de reducido y el próximo domingo se mide ante All Boys, en la Fortaleza. #SomosMaipu pic.twitter.com/aY8D3OjQq0

Un vuelto La irrisoria suma que recibió Vélez como premio por ganar la Supercopa

victoria botellera Maipú derrotó al Deportivo Madryn en un duelo clave por el Reducido: cuánto queda para la clasificación

Las dos notas negativas de la jornada : el experimentado Rubens Sambueza se retiró a los diez minutos de juego por una molestia física , y al cierre del encuentro un joven pasapelotas del local debió ser asistido médicamente a raíz de que un proyectil le impactó en su humanidad . Medios locales informaron que se encuentra fuera de peligro.

Las pocas ocasiones de peligro que ofreció el partido las tuvo Maipú, pero le faltó punch en los metros finales . La más clara fue un zapatazo de Mirko Bonfigli que dio en el travesaño, tras una atajada de Emmanuel Gómez.

Un hecho curioso: el Cruzado sufrió en dos ocasiones por salidas temerosas de su arquero Ignacio Pietrobono con los pies, que casi finalizan en gol del rival.

Embed Ni Neuer se animo a tanto https://t.co/krbPNvTxeD pic.twitter.com/hkT5QmEECs — andibiondo (@andibiondo) September 8, 2025

Embed Ok dejo de ser un chiste esto https://t.co/PqHhwtgzep pic.twitter.com/9XzZfmBLsW — andibiondo (@andibiondo) September 8, 2025

Sin embargo, los de calle Vergara fueron dominadores y pudieron llevarse algo más, aunque el empate le cabe bien al desarrollo del juego.

De este modo, Maipú se mantiene en el octavo puesto de la Zona A con 41 puntos, tres por encima de su más inmediato perseguidor: Racing de Córdoba (38 puntos). En la próxima fecha se medirá de local ante otro equipo que está debajo en la tabla: All Boys, el domingo 14 a las 16 en el Omar Higinio Sperdutti.

El resumen de Alvarado 0 - Maipú 0

Embed

Tabla de posiciones: así está la Primera Nacional