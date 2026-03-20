La etapa 3 del Rally de Portugal tuvo los triunfos de Sanders y Moraes

El Rally de Portugal completó una exigente etapa en Badajoz con diferencias que empiezan a definir la carrera

El Rally Raid de Portugal 2026 empezó a mostrar su verdadera cara en la etapa 3 , disputada íntegramente en Badajoz , en un recorrido que combinó 296 kilómetros de especial y 205 de enlace . Fue una jornada áspera, de esas que no perdonan errores, donde Daniel Sanders volvió a marcar el ritmo en motos y Sébastien Loeb se afirmó como líder en autos .

Pero más allá de los nombres, lo que dejó el día fue otra sensación: el rally dejó de ser tanteo y empezó a ser supervivencia .

Ferreira pegó primero en el Rally de Portugal y Sainz quedó afuera en la etapa 1

Schareina mete presión, Loeb manda y los argentinos no aflojan en el Rally de Portugal

El australiano Daniel Sanders (KTM) volvió a mostrar autoridad. En un terreno pesado, con navegación exigente y sin margen para fallar, se quedó con la etapa con un tiempo de 2h37m55s .

Detrás quedaron Bruno Santos (+0:59) y Tosha Schareina (+1:53) , en una jornada pareja, pero donde Sanders volvió a ser el más completo.

Y eso ya pesa en la general: Sanders lidera con 7h07m50s seguido por Schareina (+3:11) y Santos (+5:31). No es solo velocidad. Es control, cabeza y regularidad. Ahí está haciendo la diferencia.

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En autos, Moraes gana la etapa pero Loeb toma el mando

La etapa en autos fue para Lucas Moraes, que marcó 2h46m25s en un día donde supo leer mejor que nadie el terreno.

Pero el foco está en la acumulada: Sébastien Loeb lidera la general con 7h10m24s. Lo siguen muy de cerca: Seth Quintero (+1:27) y Lucas Moraes (+1:34).

La diferencia es mínima y la pelea es total. Acá no hay margen: un error y te vas para atrás.

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Una etapa larga, cerrada y sin respiro

El bucle en Badajoz fue una trampa constante. Sectores rápidos mezclados con zonas técnicas, barro, referencias complejas… y una exigencia que no dio tregua. Fue una etapa donde muchos tuvieron que levantar para no perder todo.

Porque en este rally, el problema no es equivocarse: el problema es cuánto perdés cuando te equivocás.

Lo que viene: ahora sí, rumbo a Loulé en una etapa que puede quebrar todo

La próxima jornada ya cambia el escenario. El rally saldrá de España para meterse nuevamente en Portugal, en una etapa entre Badajoz y Loulé que promete ser decisiva.

Serán: 317 km de especial 322 km de enlace. Un recorrido largo, desgastante y con todo el potencial para empezar a definir la carrera. Ahí se va a empezar a ver quién está para ganar de verdad.

image Lucas Moaraes fue el vencedor en autos.

Luciano Benavides sigue firme pese a un día complicado

El salteño Luciano Benavides tuvo una etapa incómoda, marcada por un problema con el roadbook que lo condicionó durante gran parte del recorrido.

Aun así, logró cerrar el día con 2h43m32s (+5:37), ubicándose:

9° en la etapa de motos

6° en RallyGP

En un contexto así, donde todo puede desmoronarse en minutos, el argentino eligió inteligencia antes que desesperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/McarbonariF1/status/2035014902646001896&partner=&hide_thread=false "DÍA PARA EL OLVIDO"



Así resumió Luciano Benavides su tercera etapa en el Rally Raid Portugal 2026. El salteño tuvo un problema en el Roadbook que lo molestó gran parte de la etapa, pero aún así termino P8 en la general de motos y P6 en RallyGP. pic.twitter.com/WKYpKwKYdZ — Malco Carbonari (@McarbonariF1) March 20, 2026

Álvarez y Jacomy sostienen el ritmo en una etapa muy exigente

Más atrás, pero firmes en carrera, los mendocinos siguen sumando en una prueba durísima. En autos, Lucio Álvarez, junto a Bernardo Graue, completó la etapa con 3h00m34s, a +14:09. No fue una jornada para arriesgar, sino para mantenerse en pie dentro de una carrera que desgasta todo.

En Challenger, el navegante Bruno Jacomy, junto al chileno Luca del Río, cerró el día con 3h28m25s, a +42:00, en otra muestra de resistencia dentro de una categoría muy técnica.

Los tiempos y la tabla general

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Preguntas y respuestas clave sobre el Rally de Portugal

Dónde se corrió la etapa 3

En un bucle con salida y llegada en Badajoz.

Quién ganó la etapa 3

Daniel Sanders en motos y Lucas Moraes en autos.

Quién lidera la general

Sanders en motos y Loeb en autos.

Cómo le fue a Luciano Benavides

Fue 9° en la etapa y 6° en RallyGP.

Qué se viene ahora

Una etapa clave hacia Loulé, que puede empezar a definir la carrera.