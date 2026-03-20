La etapa 3 del Rally de Portugal tuvo los triunfos de Sanders y Moraes

El Rally Raid de Portugal 2026 empezó a mostrar su verdadera cara en la etapa 3, disputada íntegramente en Badajoz, en un recorrido que combinó 296 kilómetros de especial y 205 de enlace. Fue una jornada áspera, de esas que no perdonan errores, donde Daniel Sanders volvió a marcar el ritmo en motos y Sébastien Loeb se afirmó como líder en autos.
Pero más allá de los nombres, lo que dejó el día fue otra sensación: el rally dejó de ser tanteo y empezó a ser supervivencia.
El bucle en Badajoz fue una trampa constante. Sectores rápidos mezclados con zonas técnicas, barro, referencias complejas… y una exigencia que no dio tregua. Fue una etapa donde muchos tuvieron que levantar para no perder todo.
Porque en este rally, el problema no es equivocarse: el problema es cuánto perdés cuando te equivocás.
Lo que viene: ahora sí, rumbo a Loulé en una etapa que puede quebrar todo
La próxima jornada ya cambia el escenario. El rally saldrá de España para meterse nuevamente en Portugal, en una etapa entre Badajoz y Loulé que promete ser decisiva.
Serán: 317 km de especial 322 km de enlace. Un recorrido largo, desgastante y con todo el potencial para empezar a definir la carrera. Ahí se va a empezar a ver quién está para ganar de verdad.
Luciano Benavides sigue firme pese a un día complicado
El salteño Luciano Benavides tuvo una etapa incómoda, marcada por un problema con el roadbook que lo condicionó durante gran parte del recorrido.
Aun así, logró cerrar el día con 2h43m32s (+5:37), ubicándose:
9° en la etapa de motos
6° en RallyGP
En un contexto así, donde todo puede desmoronarse en minutos, el argentino eligió inteligencia antes que desesperación.
Así resumió Luciano Benavides su tercera etapa en el Rally Raid Portugal 2026. El salteño tuvo un problema en el Roadbook que lo molestó gran parte de la etapa, pero aún así termino P8 en la general de motos y P6 en RallyGP. pic.twitter.com/WKYpKwKYdZ
Álvarez y Jacomy sostienen el ritmo en una etapa muy exigente
Más atrás, pero firmes en carrera, los mendocinos siguen sumando en una prueba durísima. En autos, Lucio Álvarez, junto a Bernardo Graue, completó la etapa con 3h00m34s, a +14:09. No fue una jornada para arriesgar, sino para mantenerse en pie dentro de una carrera que desgasta todo.
En Challenger, el navegante Bruno Jacomy, junto al chileno Luca del Río, cerró el día con 3h28m25s, a +42:00, en otra muestra de resistencia dentro de una categoría muy técnica.