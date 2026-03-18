Rally de Portugal 2026: Ferreira ganó la etapa 1, Sainz abandonó y hubo buena performance argentina

El Rally de Portugal 2026 tuvo un inicio explosivo en el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC): el local João Ferreira se quedó con la etapa, Carlos Sainz abandonó por problemas mecánicos y los argentinos respondieron en un terreno tan exigente como traicionero.
En ese contexto, João Ferreira (Toyota) fue el más sólido de todos. Con un tiempo de 1h33m58s, el portugués aprovechó su conocimiento del terreno y se impuso en la categoría Ultimate, sacando diferencias clave en una jornada donde cada error costaba caro. Detrás suyo, Seth Quintero y Sébastien Loeb completaron el podio, en un arranque que ya dejó claro el nivel altísimo del campeonato.
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Duro golpe: abandono de Sainz y caos en la etapa
La noticia más fuerte del día fue, sin dudas, el abandono de Carlos Sainz, quien debió retirarse tras una rotura de motor en pleno especial.
No fue el único complicado: Mattias Ekström perdió tiempo tras un golpe, mientras que otros candidatos también sufrieron problemas mecánicos y errores en un terreno impredecible.
En contrapartida, Toyota marcó territorio, colocando varias unidades entre los mejores y mostrando una clara superioridad en este arranque.
Argentina, firme en el Rally de Portugal
La presencia argentina volvió a hacerse notar en el W2RC, con actuaciones sólidas en distintas categorías. El mendocino Lucio Álvarez se ubica en el puesto 13° en autos, en un regreso importante al plano internacional . En motos, el salteño Luciano Benavides, uno de los nombres fuertes del campeonato, finalizó 7°, manteniéndose competitivo en una etapa muy compleja.