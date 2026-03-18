19 de marzo de 2026
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Rally de Portugal 2026: Ferreira ganó la etapa 1, Sainz abandonó y hubo buena performance argentina

El Rally de Portugal 2026 comenzó con triunfo de João Ferreira, abandono de Carlos Sainz y buena presencia argentina en el W2RC. Repasá lo sucedido.

João Ferreira dominó en casa una etapa durísima en el Rally portugués, marcada por el barro y las complicaciones

João Ferreira dominó en casa una etapa durísima en el Rally portugués, marcada por el barro y las complicaciones

Por Sitio Andino Deportes

El Rally de Portugal 2026 tuvo un inicio explosivo en el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC): el local João Ferreira se quedó con la etapa, Carlos Sainz abandonó por problemas mecánicos y los argentinos respondieron en un terreno tan exigente como traicionero.

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En ese contexto, João Ferreira (Toyota) fue el más sólido de todos. Con un tiempo de 1h33m58s, el portugués aprovechó su conocimiento del terreno y se impuso en la categoría Ultimate, sacando diferencias clave en una jornada donde cada error costaba caro. Detrás suyo, Seth Quintero y Sébastien Loeb completaron el podio, en un arranque que ya dejó claro el nivel altísimo del campeonato.

Embed - W2RC - Stage 1 Highlights - bp Ultimate Rally-Raid Portugal

Duro golpe: abandono de Sainz y caos en la etapa

La noticia más fuerte del día fue, sin dudas, el abandono de Carlos Sainz, quien debió retirarse tras una rotura de motor en pleno especial.

No fue el único complicado: Mattias Ekström perdió tiempo tras un golpe, mientras que otros candidatos también sufrieron problemas mecánicos y errores en un terreno impredecible.

En contrapartida, Toyota marcó territorio, colocando varias unidades entre los mejores y mostrando una clara superioridad en este arranque.

Argentina, firme en el Rally de Portugal

La presencia argentina volvió a hacerse notar en el W2RC, con actuaciones sólidas en distintas categorías. El mendocino Lucio Álvarez se ubica en el puesto 13° en autos, en un regreso importante al plano internacional . En motos, el salteño Luciano Benavides, uno de los nombres fuertes del campeonato, finalizó , manteniéndose competitivo en una etapa muy compleja.

También se destacó:

Jeremías González, dentro del Top 10 en SSV

Bruno Jacomy, como navegante en Challenger

Una participación que confirma que Argentina sigue siendo protagonista en el rally raid mundial.

Sanders dominó en motos con autoridad

En la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) mostró toda su jerarquía y se quedó con la etapa pese a no estar en plenitud física.

Con un manejo inteligente y agresivo a la vez, logró imponerse en condiciones muy difíciles, donde fue clave la experiencia en enduro y la lectura del terreno.

El resto de los favoritos quedó más atrás, en una etapa donde las diferencias empezaron a marcarse desde el primer día.

Lo que viene: etapa larga y decisiva

El rally continuará con una segunda etapa mucho más extensa, que unirá Portugal con España, en un recorrido que será clave para empezar a definir la general.

Con varios candidatos golpeados y otros que ya mostraron su potencial, el Rally de Portugal entra en una fase determinante, donde cada tramo puede cambiar el rumbo de la carrera.

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Los tiempos y la tabla general

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Preguntas y respuestas clave sobre el Rally de Portugal 2026

Quién ganó la etapa 1 del Rally de Portugal 2026

El portugués João Ferreira fue el ganador de la primera etapa del Rally de Portugal dentro del W2RC.

Qué pasó con Carlos Sainz

Carlos Sainz abandonó la competencia por problemas en el motor durante la etapa inicial.

Cómo les fue a los argentinos

Lucio Álvarez está 13° en autos, Luciano Benavides fue 7° en motos y Jeremías González se metió en el Top 10 en SSV.

Quién ganó en motos

El australiano Daniel Sanders se quedó con la victoria en la primera etapa.

Cómo sigue el rally

La segunda etapa será más larga y exigente, uniendo Portugal con España, y puede generar cambios importantes en la clasificación.

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