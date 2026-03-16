Rally de Portugal 2026: recorrido, etapas, pilotos protagonistas y presencia argentina en el W2RC

El Rally Raid de Portugal combina terrenos exigentes entre Portugal y España con las figuras del Dakar

El Rally de Portugal 2026 está en marcha como segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) , con un recorrido de más de 2.200 kilómetros , presencia de las grandes figuras del Dakar y una destacada participación argentina que vuelve a decir presente en el plano internacional. Del 17 al 22 de mazo.

La tercera edición del BP Ultimate Rally-Raid de Portugal marca un nuevo capítulo del W2RC 2026 , luego del arranque de temporada en el Rally Dakar. La competencia reúne a 117 vehículos inscriptos , distribuidos en categorías como Ultimate, Challenger, SSV, Stock y motos , consolidando una grilla de alto nivel competitivo con equipos oficiales y privados.

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El rally tendrá un recorrido total de 2.200 kilómetros , de los cuales 1.259 km serán de especiales y el resto de enlaces, en un trazado que cruzará Portugal y España , con base en zonas como Grândola, Badajoz y Loulé .

La prueba comenzará el 17 de marzo con un prólogo de 5 kilómetros , que definirá el orden de largada.

Luego se disputarán cinco etapas que pondrán a prueba la navegación y resistencia:

Etapa 1: circuito en Grândola (Portugal), con más de 200 km

Etapa 2: larga jornada hacia Badajoz (España) con cerca de 380 km

Etapa 3: bucle en territorio español con unos 300 km

Etapa 4: regreso a Portugal, rumbo a Loulé , con más de 300 km

Etapa 5: cierre con tramo corto tipo sprint

El terreno será uno de los factores clave, con caminos de tierra, sectores rápidos, zonas técnicas y navegación compleja, además de condiciones variables por la época del año, tras lluvias recientes que modificaron los trazados.

Fuerte presencia argentina en el Rally de Portugal

Argentina vuelve a tener protagonismo en el rally raid internacional, con varios representantes en distintas categorías. Entre ellos se destacan los mendocinos Lucio Álvarez, que compite en la categoría Ultimate con Toyota, y Bruno Jacomy, presente en Challenger .

También sobresale en motos el salteño Luciano Benavides, actual líder del campeonato tras su victoria en el Dakar, lo que posiciona a Argentina como uno de los países fuertes dentro del W2RC.

La presencia nacional se completa con otros pilotos y equipos que buscan sumar puntos importantes en esta segunda fecha del calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Martin1Rodas/status/2034042098362781935&partner=&hide_thread=false Orden de salida de los pilotos sudamericanos FIA del Rally Raid de Portugal 2026:

6ºLucas Moraes

19ºHernan Garcés

21ºMarcos Baumgart

22ºLucio Álvarez

25ºMarcelo Gastaldi

40ºJeremias Gonzalez Ferioli

46ºCristian Baumgart https://t.co/hiEQptlP3c — Martín del Desafío Ruta 40 2026 (@Martin1Rodas) March 17, 2026

Los grandes protagonistas del W2RC en Portugal

En la categoría principal Ultimate, el gran candidato es el qatarí Nasser Al-Attiyah, líder del campeonato con 73 puntos tras su triunfo en el Dakar.

También estarán en carrera:

Sébastien Loeb , uno de los máximos referentes históricos

Carlos Sainz , con nuevo navegante

Mattias Ekström , segundo del campeonato

Lucas Moraes, ganador del Rally de Portugal 2025

En motos, la pelea también promete ser intensa con nombres como:

Luciano Benavides (Argentina)

Ricky Brabec

Tosh Schareina

Adrien Van Beveren

Ross Branch

El contexto del campeonato tras el Dakar

El Rally de Portugal representa la segunda fecha del Mundial de Rally Raid 2026, luego del Dakar, que marcó el inicio de la temporada.

En autos (Ultimate), el campeonato tiene a:

Nasser Al-Attiyah (73 puntos)

Mattias Ekström

Nani Roma

Sébastien Loeb

En motos, el liderazgo es argentino con:

Luciano Benavides (38 puntos)

Mientras que en Challenger, el español Pau Navarro encabeza la clasificación tras su gran rendimiento en Arabia Saudita.

Preguntas y respuestas clave sobre el Rally de Portugal 2026

Cuándo se corre el Rally de Portugal 2026

El Rally de Portugal 2026 comienza el 17 de marzo con el prólogo y se disputa en cinco etapas.

Cuántos kilómetros tiene el Rally de Portugal

La carrera tiene aproximadamente 2.200 kilómetros, con más de 1.200 km de tramos especiales.

Quiénes son los favoritos del Rally de Portugal

Los principales candidatos son Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Carlos Sainz y Mattias Ekström.

Qué argentinos corren el Rally de Portugal 2026

Participan varios argentinos, entre ellos Lucio Álvarez y Bruno Jacomy, además de Luciano Benavides en motos.

Qué es el W2RC

El W2RC es el Campeonato Mundial de Rally Raid, que incluye el Dakar y otras competencias como el Rally de Portugal.