Rally de Portugal 2026: recorrido, etapas, pilotos protagonistas y presencia argentina en el W2RC

El Rally de Portugal 2026 está en marcha como segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), con un recorrido de más de 2.200 kilómetros, presencia de las grandes figuras del Dakar y una destacada participación argentina que vuelve a decir presente en el plano internacional. Del 17 al 22 de mazo.
La tercera edición del BP Ultimate Rally-Raid de Portugal marca un nuevo capítulo del W2RC 2026, luego del arranque de temporada en el Rally Dakar. La competencia reúne a 117 vehículos inscriptos, distribuidos en categorías como Ultimate, Challenger, SSV, Stock y motos, consolidando una grilla de alto nivel competitivo con equipos oficiales y privados.
El rally tendrá un recorrido total de 2.200 kilómetros, de los cuales 1.259 km serán de especiales y el resto de enlaces, en un trazado que cruzará Portugal y España, con base en zonas como Grândola, Badajoz y Loulé.
Cómo es el recorrido del Rally de Portugal 2026
La prueba comenzará el 17 de marzo con un prólogo de 5 kilómetros, que definirá el orden de largada.
Luego se disputarán cinco etapas que pondrán a prueba la navegación y resistencia:
Etapa 1: circuito en Grândola (Portugal), con más de 200 km
Etapa 2: larga jornada hacia Badajoz (España) con cerca de 380 km
Etapa 3: bucle en territorio español con unos 300 km
Etapa 4: regreso a Portugal, rumbo a Loulé, con más de 300 km
Etapa 5: cierre con tramo corto tipo sprint
El terreno será uno de los factores clave, con caminos de tierra, sectores rápidos, zonas técnicas y navegación compleja, además de condiciones variables por la época del año, tras lluvias recientes que modificaron los trazados.
Fuerte presencia argentina en el Rally de Portugal
Orden de salida de los pilotos sudamericanos FIA del Rally Raid de Portugal 2026: 6ºLucas Moraes 19ºHernan Garcés 21ºMarcos Baumgart 22ºLucio Álvarez 25ºMarcelo Gastaldi 40ºJeremias Gonzalez Ferioli 46ºCristian Baumgart https://t.co/hiEQptlP3c