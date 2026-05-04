Gimnasia se juega un partido clave ante Defensa y Justicia: hora y dónde verlo

En el cierre del Torneo Apertura, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Defensa y Justicia este lunes 4 de mayo a las 17 en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro es importante porque el Lobo busca terminar con una mejor imagen y sumar puntos determinantes para la tabla anual y los promedios , tras un semestre irregular.

Gimnasia y Defensa y Justicia jugarán este lunes 4 de mayo a las 17 horas en el estadio Víctor Legrotaglie, con transmisión en vivo de ESPN Premium.

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El encuentro corresponde a la fecha postergada del Torneo Apertura y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Gimnasia llega sin chances de clasificar a los playoffs y con la obligación de sumar pensando en el segundo semestre.

El equipo mendocino viene de sufrir una dura derrota 5-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico, un golpe fuerte tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Ahora, el objetivo será recuperar la confianza y cerrar el torneo con una sonrisa ante su gente.

En la tabla de la Zona A, el Mensana se ubica 13° con 16 puntos, sin posibilidades de avanzar. Sin embargo, la atención está puesta en dos factores clave:

Tabla anual : está 25°, con una ventaja de 11 puntos sobre el último

: está 25°, con una ventaja de 11 puntos sobre el último Promedios: se encuentra 26°, con un coeficiente de 1,067

Estos números le dan cierto margen, pero cada punto será clave de cara al Torneo Clausura, donde la lucha por la permanencia será más exigente.

Qué se juega Defensa y Justicia en Mendoza

Defensa y Justicia necesita ganar para clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura. El equipo de Florencio Varela llega tras caer 4-0 frente a Boca Juniors, resultado que lo dejó sin margen de error. En Mendoza, el Halcón buscará una victoria que le permita asegurar su lugar en los playoffs.

El contexto del partido es claro: Gimnasia juega por su futuro y su imagen, mientras que Defensa se juega la clasificación.

Un cierre con impacto en la tabla anual y los promedios

Más allá de no tener chances de clasificación, este partido tiene un peso importante para Gimnasia. Sumar puntos en esta instancia puede marcar la diferencia en la tabla anual y en los promedios, dos factores determinantes para sostener la categoría.

Además, el equipo necesita recomponer su vínculo con el hincha tras el golpe del clásico. El estadio Víctor Legrotaglie será escenario de un partido cargado de tensión, donde el Mensana buscará cambiar la imagen y cerrar el semestre con otra cara. Desde lo deportivo, también servirá como base para proyectar el Clausura, con un plantel que deberá encontrar regularidad y resultados.

Preguntas frecuentes sobre Gimnasia vs Defensa y Justicia

¿Cuándo juegan Gimnasia vs Defensa y Justicia?

El lunes 4 de mayo a las 17 horas.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Víctor Legrotaglie, en Mendoza.

¿Gimnasia tiene chances de clasificar?

No, ya quedó sin posibilidades de acceder a los playoffs.

¿Qué necesita Defensa y Justicia?

Debe ganar para clasificarse a los octavos de final.

¿Por dónde se puede ver el partido?

La transmisión será por ESPN Premium.

La síntesis

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Los resultados

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