Julián Santero brilló en El Villicum y terminó segundo en una final espectacular del TN Clase 3

Julián Santero volvió a ser protagonista en el TN APAT y terminó segundo en El Villicum.

Julián Santero volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del TN APAT al finalizar en el segundo puesto de la final de la Clase 3 disputada en el autódromo de El Villicum, en San Juan , donde la victoria quedó en manos de Facundo Chapur tras una competencia cargada de sobrepasos, roces y maniobras al límite.

La carrera tuvo absolutamente de todo desde el arranque. Agustín Canapino tomó la punta en las primeras vueltas, aunque rápidamente apareció Facundo Chapur para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la final. Detrás de ellos se ubicaba el mendocino Julián Santero , quien volvió a mostrarse competitivo desde el comienzo y nunca perdió contacto con los puestos de adelante.

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Con el correr de las vueltas, la competencia empezó a volverse cada vez más intensa. Leonel Pernía , Mauricio Lambiris , Facundo Ardusso y el propio Santero protagonizaron una pelea constante en un pelotón que no dio respiro. Uno de los momentos más destacados llegó en el cuarto giro, cuando Chapur superó a Canapino en una maniobra espectacular y pasó a liderar la carrera. A partir de allí, las posiciones cambiaron permanentemente y cada curva se transformó en una batalla.

El mendocino Julián Santero fue protagonista hasta el final

En medio de una final muy apretada, Julián Santero aprovechó una gran maniobra para avanzar posiciones y meterse definitivamente en la pelea por el podio. El mendocino mostró agresividad, precisión y muchísima inteligencia para moverse dentro del pelotón en uno de los momentos más calientes de la competencia.

En una brillante acción, Santero hizo un excelente 2x1 y logró acomodarse entre los puestos de adelante cuando la carrera entraba en su tramo decisivo. Más tarde apareció el Pace Car, situación que volvió a compactar el grupo y dejó una definición totalmente abierta en El Villicum.

En el relanzamiento, Chapur defendió muy bien la punta, mientras que Santero aprovechó la pelea entre Pernía y Lambiris para saltar al segundo lugar. A partir de allí, el mendocino sostuvo un gran ritmo y logró asegurar un podio muy importante pensando en el campeonato.

Cómo terminó la final de la Clase 3 en San Juan

Finalmente, Facundo Chapur se quedó con la victoria en la Clase 3 del TN APAT luego de una final vibrante en El Villicum. Detrás del cordobés terminó Julián Santero, quien cerró otro gran fin de semana y volvió a ser uno de los pilotos más competitivos de la categoría.

El podio lo completó Jorge Barrio, mientras que Mauricio Lambiris y Agustín Canapino cerraron los primeros cinco puestos de la competencia. Con este resultado, Santero volvió a sumar fuerte en el campeonato y ratificó su enorme protagonismo dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

Preguntas frecuentes sobre el TN APAT en El Villicum

¿Quién ganó la final de la Clase 3 del TN APAT?

Facundo Chapur ganó la final disputada en El Villicum.

¿Cómo terminó Julián Santero en San Juan?

El mendocino Julián Santero finalizó segundo.

¿Quién completó el podio?

El tercer puesto fue para Jorge Barrio.

¿Dónde se disputó la carrera?

La competencia se corrió en el autódromo El Villicum, en San Juan.

¿Quiénes completaron el top cinco?

Los cinco primeros fueron Chapur, Santero, Barrio, Lambiris y Canapino.