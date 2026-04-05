5 de abril de 2026
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Julián Santero

Julián Santero fue protagonista en Rosario y dejó a Mendoza bien arriba en el TN Clase 3

El piloto mendocino Julián Santero tuvo acción en el exigente Turismo Nacional y estuvo entre los mejores. Repasá lo sucedido.

El mendocino Julián Santero mostró nivel con el nuevo auto y volvió a ser protagonista en la Clase 3. &nbsp;

El mendocino Julián Santero mostró nivel con el nuevo auto y volvió a ser protagonista en la Clase 3.

 

Por Sitio Andino Deportes

Julián Santero volvió a ser protagonista en el Turismo Nacional Clase 3 y firmó un sólido cuarto puesto en la final disputada en Rosario, en una carrera que tuvo a Agustín Canapino como gran dominador. El mendocino mostró carácter, ritmo y adaptación en el estreno del Volkswagen Virtus, metiéndose de lleno en la pelea grande.

Julián Santero, competitivo desde el arranque y peleando el podio

Desde el inicio, Santero se mantuvo entre los protagonistas, mostrando un ritmo consistente en una final exigente y con muchas variantes.

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Más allá de eso, el cuarto puesto representa su mejor resultado de la temporada, y confirma que está para pelear adelante.

Un estreno que ilusiona en la Clase 3

El dato no es menor. Santero estrenó el Volkswagen Virtus y respondió con un rendimiento inmediato, adaptándose rápido y demostrando que puede ser competitivo con el nuevo conjunto.

En una categoría tan pareja como el TN, meterse en el top 4 en estas condiciones es una señal fuerte de cara a lo que viene.

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Canapino sigue imparable y se quedó con todo

La carrera tuvo un claro dominador. Agustín Canapino ganó de punta a punta con el Chevrolet Cruze, sumando su segunda victoria consecutiva en la Clase 3.

Detrás llegaron Ricardo Risatti y Leonel Pernía, completando un podio multimarca en una final muy disputada.

Mendoza también dijo presente… aunque desde atrás

La nota de color también tuvo acento mendocino. Lucas Vicino formó parte de la final, aunque terminó en el fondo del clasificador, en una carrera que no le salió como esperaba.

De todas maneras, sumó experiencia en una categoría exigente y con alto nivel competitivo, donde cada fecha es una batalla.

Un resultado que marca el rumbo para Santero

Con este resultado, Santero se posiciona como uno de los pilotos a seguir en el campeonato, en una temporada que empieza a tomar forma.

El rendimiento mostrado en Rosario lo mete en la conversación grande y lo ilusiona con pelear más arriba en las próximas fechas.

Lo que viene en el TN Clase 3

La próxima fecha será en San Juan-Villicum, un escenario cercano que puede ser ideal para los mendocinos.

Preguntas clave

Cómo le fue a Julián Santero en Rosario en el TN Clase 3

Terminó cuarto y fue protagonista de la carrera

Qué resultado logró Santero en Rosario

Logró su mejor resultado de la temporada con un top 4

Quién ganó la final del TN Clase 3 en Rosario

Ganó Agustín Canapino de punta a punta

Qué auto estrenó Julián Santero en la carrera

Estrenó el Volkswagen Virtus

Qué pasó con el mendocino Lucas Vicino en la final

Terminó en el fondo del clasificador y sumó experiencia

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