Julián Santero fue quinto y Gonzalo Antolín completó la final del TN Clase 3 en el Cabalén

Julián Santero fue uno de los protagonistas en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Córdoba.

La Clase 3 del Turismo Nacional disputó su segunda fecha del campeonato 2026 en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba , donde los mendocinos Julián Santero y Gonzalo Antolín dijeron presente en una final exigente.

La carrera fue ganada por Agustín Canapino , que dominó de punta a punta con el Chevrolet Cruze del Salvita Racing , mientras que Mauricio Lambiris y Facundo Marques completaron el podio.

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El piloto mendocino Julián Santero , al mando de un Ford Focus , volvió a mostrarse competitivo dentro de la divisional y logró finalizar quinto tras mantenerse durante gran parte de la carrera dentro del pelotón que peleó por las posiciones de adelante.

El actual campeón de Turismo Carretera protagonizó una final intensa, con un ritmo parejo entre los principales protagonistas de la categoría, sumando puntos importantes para el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aguante_tn/status/2033236885007634698&partner=&hide_thread=false Final #C3

Agustín Canapino

Mauricio Lambiris

Facundo Marques

Bautista Damiani

Julián Santero

Facundo Chapur

Facundo Ardusso

Sebastián Gómez

Jonatan Castellano

Matías Muñoz Marchesi #TNenCabalén pic.twitter.com/F7jjoDkDtx — Aguante el TN (@aguante_tn) March 15, 2026

Gonzalo Antolín completó la final

Por su parte, el mendocino Gonzalo Antolín culminó 18° con su Chevrolet Cruze, logrando completar la competencia en el exigente trazado cordobés.

El piloto cuyano se mantuvo dentro del pelotón durante toda la final y pudo cerrar la carrera sin inconvenientes en una competencia que tuvo un ritmo muy intenso en la mitad del clasificador.

Canapino se llevó la victoria

La carrera fue dominada por Agustín Canapino, quien lideró de punta a punta y consiguió su segunda victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.

El arrecifeño se impuso con el Chevrolet Cruze del Salvita Racing, seguido por Mauricio Lambiris (Ford Focus), que avanzó varias posiciones durante la competencia, y Facundo Marques (Ford Focus), que logró su primer podio en la categoría.

El top 10 de la final

Agustín Canapino – Chevrolet Cruze

Mauricio Lambiris – Ford Focus

Facundo Marques – Ford Focus

Bautista Damiani – Volkswagen Vento

Julián Santero – Ford Focus

Facundo Chapur – Honda Civic

Facundo Ardusso – Toyota Corolla

Sebastián Gómez – Volkswagen Vento

Jonatan Castellano – Chevrolet Cruze

Jerónimo Teti – Chevrolet Cruze

Lo que viene en el Turismo Nacional

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 4 y 5 de abril en el autódromo de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde continuará el campeonato 2026.

Preguntas clave sobre los mendocinos en el TN

Cómo le fue a Julián Santero en el TN en Córdoba

El mendocino terminó quinto en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional.

Quién ganó la carrera del TN Clase 3 en el Cabalén

El ganador fue Agustín Canapino con un Chevrolet Cruze.

Cómo terminó Gonzalo Antolín en la carrera

El piloto mendocino finalizó 18° y completó la final en el autódromo Oscar Cabalén.

Cuándo se corre la próxima fecha del Turismo Nacional

La próxima carrera será el 4 y 5 de abril en el autódromo de Rosario.