Julián Santero fue quinto y Gonzalo Antolín completó la final del TN Clase 3 en el Cabalén

La Clase 3 del Turismo Nacional disputó su segunda fecha del campeonato 2026 en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde los mendocinos Julián Santero y Gonzalo Antolín dijeron presente en una final exigente.
Los mendocinos Julián Santero y Gonzalo Antolín se presentaron en una nueva fecha del exigente Turismo Nacional. Repasá lo acontecido.
La Clase 3 del Turismo Nacional disputó su segunda fecha del campeonato 2026 en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde los mendocinos Julián Santero y Gonzalo Antolín dijeron presente en una final exigente.
La carrera fue ganada por Agustín Canapino, que dominó de punta a punta con el Chevrolet Cruze del Salvita Racing, mientras que Mauricio Lambiris y Facundo Marques completaron el podio.
El piloto mendocino Julián Santero, al mando de un Ford Focus, volvió a mostrarse competitivo dentro de la divisional y logró finalizar quinto tras mantenerse durante gran parte de la carrera dentro del pelotón que peleó por las posiciones de adelante.
El actual campeón de Turismo Carretera protagonizó una final intensa, con un ritmo parejo entre los principales protagonistas de la categoría, sumando puntos importantes para el campeonato.
Por su parte, el mendocino Gonzalo Antolín culminó 18° con su Chevrolet Cruze, logrando completar la competencia en el exigente trazado cordobés.
El piloto cuyano se mantuvo dentro del pelotón durante toda la final y pudo cerrar la carrera sin inconvenientes en una competencia que tuvo un ritmo muy intenso en la mitad del clasificador.
La carrera fue dominada por Agustín Canapino, quien lideró de punta a punta y consiguió su segunda victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.
El arrecifeño se impuso con el Chevrolet Cruze del Salvita Racing, seguido por Mauricio Lambiris (Ford Focus), que avanzó varias posiciones durante la competencia, y Facundo Marques (Ford Focus), que logró su primer podio en la categoría.
Agustín Canapino – Chevrolet Cruze
Mauricio Lambiris – Ford Focus
Facundo Marques – Ford Focus
Bautista Damiani – Volkswagen Vento
Julián Santero – Ford Focus
Facundo Chapur – Honda Civic
Facundo Ardusso – Toyota Corolla
Sebastián Gómez – Volkswagen Vento
Jonatan Castellano – Chevrolet Cruze
Jerónimo Teti – Chevrolet Cruze
La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 4 y 5 de abril en el autódromo de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde continuará el campeonato 2026.
El mendocino terminó quinto en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional.
El ganador fue Agustín Canapino con un Chevrolet Cruze.
El piloto mendocino finalizó 18° y completó la final en el autódromo Oscar Cabalén.
La próxima carrera será el 4 y 5 de abril en el autódromo de Rosario.