3 de mayo de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Fundación goleó, Huracán Las Heras ganó en La Pampa y San Martín volvió a perder

FADEP, Huracán Las Heras y el Atlético San Martín tuvieron realidades diferentes en una nueva fecha del duro Torneo Federal A. Repasá los resultados.

FADEP, Huracán Las Heras y San Martín tuvieron realidades diferentes en una nueva fecha del Torneo Federal A. &nbsp;

FADEP, Huracán Las Heras y San Martín tuvieron realidades diferentes en una nueva fecha del Torneo Federal A.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

Los equipos mendocinos tuvieron un fin de semana cargado de emociones en el Torneo Federal A. Mientras FADEP consiguió su primera victoria en la categoría y Huracán Las Heras logró un triunfazo en La Pampa, el que no pudo levantar fue Atlético Club San Martín, que cayó en Neuquén y sigue complicado en la tabla.

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El primer gol llegó a los 29 minutos del primer tiempo gracias a Federico Pérez, quien apareció con un certero cabezazo para vencer al arquero Matías Soria. En el complemento, FADEP terminó de liquidar la historia en apenas unos minutos. Primero apareció Matías Navarro para marcar el segundo y poco después Gonzalo Klusener convirtió el tercero para desatar la euforia local.

Finalmente, Brandon Cuello selló el 4-0 definitivo y le puso cifras contundentes a una victoria muy esperada por el conjunto mendocino. Después de dos derrotas consecutivas, FADEP logró sacarse la mufa, sumó de a tres por primera vez en la categoría y llegó a los cinco puntos en la Zona 3. Ahora el equipo mendocino ya piensa en lo que viene, ya que en la próxima fecha visitará a Atlético San Martín y luego cerrará la primera rueda frente a Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras ganó un partidazo en La Pampa

Otro de los mendocinos que festejó fue Huracán Las Heras, que derrotó 2-1 a Costa Brava en La Pampa y consiguió su segundo triunfo de la temporada. El equipo dirigido por Sergio Arias golpeó rápido y mostró muchísima contundencia durante el primer tiempo. A los nueve minutos apareció Rodrigo Arciero, quien controló con el pecho dentro del área y definió por encima del arquero para marcar un verdadero golazo.

Más tarde, a los 24 minutos, Juan Bonet amplió la ventaja después de una gran asistencia de Facundo Romero, dejando muy bien perfilado al Globo en el partido. Costa Brava reaccionó rápidamente y descontó a través de Ezequiel Riera, quien aprovechó una pelota suelta dentro del área para ponerle suspenso al encuentro. En el complemento creció muchísimo la figura de Franco Agüero, arquero de Huracán Las Heras, quien respondió en varias ocasiones y sostuvo una victoria clave fuera de casa.

Con este resultado, Huracán se acomodó en zona de clasificación y empieza a consolidarse después de un inicio irregular en el campeonato.

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San Martín volvió a perder y sigue complicado

La cara negativa para Mendoza fue nuevamente Atlético Club San Martín, que cayó 1-0 frente a Deportivo Rincón en Neuquén y continúa sin poder despegar en el campeonato.

El único gol del encuentro llegó a través de Rodrigo Herrera, quien convirtió de penal y le dio el triunfo al conjunto local. El Chacarero volvió a mostrar dificultades ofensivas y no logró reaccionar en un partido importante pensando en la pelea por salir del fondo de la tabla.

Ahora, el equipo mendocino intentará recuperarse el próximo fin de semana cuando reciba justamente a FADEP en un duelo provincial que puede ser determinante para ambos. Con realidades diferentes, los equipos mendocinos siguen peleando en una categoría durísima, donde cada punto empieza a tener muchísimo valor pensando en el futuro de la temporada.

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Lo que se viene para los mendocinos

  • San Martín vs Fundación Amigos.
  • Huracán Las Heras vs. Deportivo Rincón.

Preguntas frecuentes sobre los mendocinos en el Federal A

¿Cómo le fue a FADEP en el Federal A?

FADEP goleó 4-0 a Atenas de Río Cuarto y consiguió su primera victoria en la categoría.

¿Quiénes hicieron los goles de FADEP?

Los tantos fueron convertidos por Federico Pérez, Matías Navarro, Gonzalo Klusener y Brandon Cuello.

¿Cómo salió Huracán Las Heras?

Huracán Las Heras derrotó 2-1 a Costa Brava en La Pampa.

¿Quién hizo el gol de San Martín?

San Martín no convirtió goles y perdió 1-0 ante Deportivo Rincón.

¿Quién marcó el gol de Deportivo Rincón?

El tanto del triunfo lo hizo Rodrigo Herrera de penal.

Los resultados

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