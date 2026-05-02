Torneo Federal A: Huracán Las Heras va por un triunfo vital ante Costa Brava

El Torneo Federal A entra en una etapa determinante y los equipos mendocinos necesitan respuestas. Este fin de semana, Huracán Las Heras saldrá a la cancha este sábado , mientras que San Martín y FADEP jugarán el domingo , en una fecha donde sumar ya no es una opción: es una obligación.

El foco estará puesto en Huracán Las Heras , que jugará este sábado desde las 15:30 ante Costa Brava en General Pico .

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Jornada complicada para los mendocinos en el Federal A: no hubo victorias ni para San Martín ni Fundación

El Globo llega con otro aire tras su última presentación y sabe que sumar de visitante puede marcar un quiebre en su campaña. En un torneo parejo y exigente, cada punto pesa, pero ganar fuera de casa puede acomodarlo definitivamente en la pelea .

La terna arbitral estará encabezada por César Antonio Ceballo , acompañado por Marcos David Guzmán, Evelyn Romina Luján y Dalma Pérez . Huracán tiene claro el objetivo: dejar atrás el arranque irregular y empezar a consolidarse como un equipo protagonista .

San Martín, obligado a reaccionar

El domingo será el turno del Atlético San Martín, que visitará a Deportivo Rincón desde las 15:00 en Neuquén.

El Chacarero viene de empatar sin goles en un partido donde no logró romper el cero y dejó dudas en generación de juego, en un contexto donde sigue peleando en la parte baja.

La necesidad es clara: sumar fuera de casa para no complicarse más. El encuentro será dirigido por Fernando Jesús Rekers, con asistencia de Danilo Córdoba Viola, Rodrigo Moreno y Diego Álvarez.

FADEP, en busca de una reacción urgente

El panorama más delicado lo tiene FADEP, que jugará el domingo a las 11:00 ante Atenas de Río Cuarto.

El equipo mendocino viene de otra caída y no encuentra el rumbo, en un arranque que lo tiene último y sin margen de error. Necesita cortar la racha negativa de manera urgente para no quedar definitivamente relegado en la tabla.

El árbitro será Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, acompañado por Exequiel Agüero, Marcelo González y Mauro Sirerol.

Una fecha que puede marcar el rumbo

Con la tabla apretada y el campeonato entrando en su tramo más exigente, cada partido empieza a definir el futuro.

Huracán quiere despegar, San Martín necesita reaccionar y FADEP busca sobrevivir. Tres realidades distintas, un mismo objetivo: sumar.

Lo que se viene para los mendocinos

San Martín vs Fundación Amigos.

Huracán Las Heras vs. Deportivo Rincón.

Preguntas clave sobre los mendocinos y el Torneo Federal A

¿Quién juega primero en el Federal A?

Huracán Las Heras, este sábado.

¿Contra quién juega Huracán?

Ante Costa Brava en General Pico.

¿Cuándo juegan San Martín y FADEP?

El domingo.

¿Cómo llegan los mendocinos?

Con resultados irregulares y necesidad de sumar.

¿Qué se juega en esta fecha?

Acomodarse en la tabla en un tramo clave del torneo.

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