Rally Dakar: Kevin Benavides ganó la etapa 13, Pau Navarro fue campeón y el mendocino Jacomy cerró top ten

Los pilotos argentinos pisaron fuerte en el Rally Dakar 2026 y los challenger en Arabia Saudita no fueron la excepción. Repasá lo sucedido.

El mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse en el Rally Dakar 2026 y cerró su competición entre los protagonistas. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita volvió a tener una jornada con fuerte protagonismo argentino en la categoría Challenger. Kevin Benavides se quedó con la victoria en la última especial, mientras que el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse entre los mejores, confirmando el gran momento de los representantes nacionales en Arabia Saudita.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

El español Pau Navarro, por su parte, se consagró campeón de la categoría Challenger del Rally Dakar 2026, tras completar una carrera de enorme regularidad y temple en el desierto saudí. Junto a Jan Rosa y al mando del Taurus del Odyssey Academy by BBR, Navarro sostuvo el liderazgo durante el tramo decisivo del rally y cerró la competencia con un tiempo acumulado de 54h46m21s, administrando una ventaja contundente que le permitió alzarse con el título sin sobresaltos en la última jornada.

El segundo lugar quedó en manos del luxemburgués Charles Munster, a solo 1m13s, mientras que el tercer puesto fue para el binomio chileno-argentino conformado por Lucas del Río y Bruno Jacomy, que terminó a 1m17s del ganador, en otra actuación sólida y sin errores.

Jacomy, orgullo mendocino y protagonista del Dakar

El desempeño de Bruno Jacomy merece un párrafo aparte. El piloto mendocino, junto a Del Río y con el BBR Motorsport, volvió a ubicarse entre los primeros puestos de la etapa y finalizó tercero, ratificando su regularidad en una de las ediciones más duras de los últimos años.

Gracias a esta actuación, Jacomy cerró el Dakar en el cuarto puesto de la clasificación general, quedando a poco más de 37 minutos del líder, un resultado de enorme valor si se tiene en cuenta la exigencia mecánica, la navegación extrema y la jerarquía internacional del parque Challenger. Para Mendoza, su rendimiento representa uno de los puntos más altos del Dakar 2026.

Fuerte presencia argentina en la general

Más allá del triunfo parcial de Benavides y del gran trabajo de Jacomy, la general volvió a mostrar un claro protagonismo argentino. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron terceros, consolidando otra actuación de alto nivel, mientras que Benavides cerró el rally dentro del top 10, pese a las penalizaciones acumuladas durante la competencia.

El triunfo en la general quedó en manos del español Pau Navarro, pero el balance para Argentina es altamente positivo, con varios binomios peleando adelante y dejando una imagen sólida en una de las categorías más competitivas del Dakar.

