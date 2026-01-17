Rally Dakar: Kevin Benavides ganó la etapa 13, Pau Navarro fue campeón y el mendocino Jacomy cerró top ten

El mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse en el Rally Dakar 2026 y cerró su competición entre los protagonistas.

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita volvió a tener una jornada con fuerte protagonismo argentino en la categoría Challenger . Kevin Benavides se quedó con la victoria en la última especial, mientras que el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse entre los mejores, confirmando el gran momento de los representantes nacionales en Arabia Saudita.

el mejor de todos Rally Dakar 2026: Al-Attiyah no tuvo problemas y conquistó la gloria por sexta vez

El español Pau Navarro, por su parte, se consagró campeón de la categoría Challenger del Rally Dakar 2026 , tras completar una carrera de enorme regularidad y temple en el desierto saudí. Junto a Jan Rosa y al mando del Taurus del Odyssey Academy by BBR , Navarro sostuvo el liderazgo durante el tramo decisivo del rally y cerró la competencia con un tiempo acumulado de 54h46m21s , administrando una ventaja contundente que le permitió alzarse con el título sin sobresaltos en la última jornada.

Orgullo mendocino en el #Dakar2026 Bruno Jacomy volvió a destacarse en Challenger, fue protagonista en la etapa final y cerró el rally entre los mejores de la general. #BrunoJacomy #Mendoza #OrgulloMendocino #Challenger #RallyDakar

En el bucle final de Yanbu , Kevin Benavides, navegado por Lichi Sisterna, fue el más rápido de la jornada al marcar un tiempo de 52m28s, imponiéndose con autoridad en la clasificación de etapa . A bordo del Taurus del Odyssey Academy by BBR , el salteño volvió a demostrar su rápida adaptación a las cuatro ruedas en lo que fue su primer Dakar en autos , cerrando la competencia con una actuación contundente.

El segundo lugar quedó en manos del luxemburgués Charles Munster, a solo 1m13s, mientras que el tercer puesto fue para el binomio chileno-argentino conformado por Lucas del Río y Bruno Jacomy, que terminó a 1m17s del ganador, en otra actuación sólida y sin errores.

PAU NAVARRO Y JAN ROSA CAMPEONES DEL DAKAR 2026



Para enmarcar el rally de la joven pareja española que se lleva el triunfo en Challenger.



Se convierten en el 9° y 10° español en ganar el rally más duro del mundo, y unos de los más jóvenes en conseguirlo.#Dakar2026 #W2RC — Aldo G-P (@aldogp_) January 17, 2026

Jacomy, orgullo mendocino y protagonista del Dakar

El desempeño de Bruno Jacomy merece un párrafo aparte. El piloto mendocino, junto a Del Río y con el BBR Motorsport, volvió a ubicarse entre los primeros puestos de la etapa y finalizó tercero, ratificando su regularidad en una de las ediciones más duras de los últimos años.

Gracias a esta actuación, Jacomy cerró el Dakar en el cuarto puesto de la clasificación general, quedando a poco más de 37 minutos del líder, un resultado de enorme valor si se tiene en cuenta la exigencia mecánica, la navegación extrema y la jerarquía internacional del parque Challenger. Para Mendoza, su rendimiento representa uno de los puntos más altos del Dakar 2026.

¡PAU NAVARRO GANA EL DAKAR 2026 EN CHALLENGER! Se impone por 25 minutos sobre Seaidan en una última etapa donde no había necesidad de arriesgar.



No lo hizo y es campeón por primera vez. La 13ª victoria de etapa sigue abierta entre Benavides y Akeel.#Dakar2026 — MotorTimeES #Dakar2026 (@MotorTimeES) January 17, 2026

Fuerte presencia argentina en la general

Más allá del triunfo parcial de Benavides y del gran trabajo de Jacomy, la general volvió a mostrar un claro protagonismo argentino. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron terceros, consolidando otra actuación de alto nivel, mientras que Benavides cerró el rally dentro del top 10, pese a las penalizaciones acumuladas durante la competencia.

El triunfo en la general quedó en manos del español Pau Navarro, pero el balance para Argentina es altamente positivo, con varios binomios peleando adelante y dejando una imagen sólida en una de las categorías más competitivas del Dakar.