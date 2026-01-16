16 de enero de 2026
Al-Attiyah triunfó en la Etapa 12 del Rally Dakar, amplió la ventaja y quedó a un paso de su sexto título

Nasser Al-Attiyah dominó la penúltima etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita y se encamina a un nuevo Touareg en autos. Repasá lo sucedido.

Nasser Al-Attiyah fue el gran protagonista de la Etapa 12 y afianzó su liderazgo en el Rally Dakar 2026. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 quedó prácticamente sentenciado en la categoría autos tras la Etapa 12. Nasser Al-Attiyah se impuso en la penúltima jornada, amplió su ventaja en la general y quedó muy cerca de conquistar su sexto título, en un cierre que empieza a teñirse de historia.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Al-Attiyah dominó la etapa y estiró diferencias en el Rally Dakar

La especial de 311 kilómetros cronometrados, entre Al Henakiyah y Yanbu, tuvo al piloto de Dacia como principal protagonista. Al-Attiyah tomó el liderazgo poco antes del kilómetro 100, superando al estadounidense Mitch Guthrie, y desde allí controló el desarrollo de la etapa, con breves interrupciones por parte del dúo de Ford.

Durante buena parte del recorrido, la diferencia se mantuvo por debajo del minuto, pero en el tramo final el qatarí volvió a acelerar y logró sacar 1 minuto y 38 segundos en el último punto de control. En el sprint final, evitó cualquier contratiempo y selló la victoria con 1:04 de ventaja, logrando así su segundo triunfo de etapa en esta edición.

Un triunfo con peso histórico en Arabia Saudita

La victoria en Yanbu no fue una más para Al-Attiyah. Se trató de su 50ª victoria de etapa en el Dakar, una marca que le permite igualar a dos leyendas absolutas del rally raid: Stéphane Peterhansel y Ari Vatanen, consolidando aún más su lugar entre los pilotos más exitosos de la historia de la competencia.

Detrás del ganador, Guthrie logró recuperarse de una desventaja cercana a los cuatro minutos y terminó segundo, superando por escaso margen a su compañero de equipo Mattias Ekström, quien finalmente cayó al cuarto puesto, a solo 1:49 del vencedor. El último escalón del podio quedó en manos de Toby Price, que aceleró en el tramo final con su Toyota oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2012140576783700401&partner=&hide_thread=false

Roma perdió terreno y Sainz sigue sin festejo

La Etapa 12 resultó adversa para Nani Roma, cuyas aspiraciones de pelear por una tercera victoria en el Dakar se vieron seriamente comprometidas. El español finalizó octavo, perdiendo más de seis minutos, y cedió terreno clave en la clasificación general.

Por su parte, Carlos Sainz terminó ubicado entre Roma y Henk Lategan, sin poder todavía celebrar una victoria de etapa en esta edición. El madrileño se mantiene quinto en la general, lejos de la pelea por el título, pero con un rendimiento regular.

General casi definida y lucha abierta por el podio

Con solo un bucle final de 108 kilómetros en Yanbu por disputarse, Al-Attiyah lidera la clasificación general con una ventaja ampliada de 15 minutos y 02 segundos sobre Roma, un margen que lo deja virtualmente consagrado rumbo a su sexto Touareg.

Más atrás, Ekström logró superar a Sébastien Loeb y quedarse con el tercer puesto, aunque la diferencia entre ambos es de apenas 29 segundos, lo que mantiene abierta la pelea por el último escalón del podio. Sainz aparece quinto, mientras que el top ten lo completan nombres como Mathieu Serradori, Lucas Moraes, Toby Price y Mitch Guthrie.

Salvo una sorpresa mayúscula en el cierre, el Dakar 2026 en autos parece encaminarse a una nueva consagración de Nasser Al-Attiyah, que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores de la era moderna del rally raid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2012141362507035028&partner=&hide_thread=false

