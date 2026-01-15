Ekström lideró el 1-2-3 de Ford en la Etapa 11 del Rally Dakar y Lategan quedó fuera de la pelea

Mattias Ekström encabezó el dominio de Ford en la Etapa 11 y logró su segunda victoria en el Rally Dakar 2026.

La Etapa 11 del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita dejó un cambio determinante en la lucha por la victoria en autos. Ford dominó de punta a punta , con Mattias Ekström liderando un contundente 1-2-3 del equipo , mientras que Henk Lategan , principal amenaza de Toyota, sufrió un fuerte retraso que lo dejó fuera de la pelea por el título .

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá .

La especial de 346 kilómetros entre Bisha y Al-Henakiyah tuvo un claro color azul. Los pilotos de Ford M-Sport dominaron los tiempos desde el inicio, con Ekström al frente en todos los puntos de control principales. El sueco se quedó con su segunda victoria de etapa en el Dakar 2026, tras el triunfo logrado en el Prólogo.

Ekström cruzó la meta con una ventaja de 1 minuto y 22 segundos sobre su compañero Romain Dumas , mientras que Carlos Sainz completó el podio , a 2m26s del ganador, en una jornada que devolvió protagonismo pleno al equipo del óvalo.

El golpe que sacó a Lategan y a Toyota de la lucha

El gran giro de la etapa se produjo a los 140 kilómetros, cuando Henk Lategan sufrió serios inconvenientes mecánicos que lo dejaron detenido durante 1 hora y 40 minutos. El sudafricano, que marchaba segundo en la general y era el principal rival de Nasser Al-Attiyah, logró volver a ponerse en marcha, pero el tiempo perdido lo sacó definitivamente de la contienda.

Con este resultado, Toyota quedó sin pilotos dentro del top 7 de la general, poniendo fin de manera efectiva a sus aspiraciones de victoria en esta edición del Dakar.

Ford aprieta arriba y Roma se acerca al líder

El retraso de Lategan también reordenó la pelea por la general. Nani Roma aprovechó la jornada para recortar diferencias y se convirtió en el principal perseguidor de Al-Attiyah, quedando ahora a 8 minutos y 40 segundos del líder.

El qatarí, por su parte, tuvo una etapa discreta y finalizó 16°, aunque logró sostener la cima de la clasificación. Sébastien Loeb (Dacia) ascendió al tercer puesto de la general, mientras que Ekström escaló hasta la cuarta posición tras su victoria.

Sainz sigue en carrera y Ford mete presión

Más allá de la diferencia, Carlos Sainz se mantiene en la pelea, aunque con un retraso cercano a los 29 minutos respecto del liderazgo. Con Ford mostrando una marcada solidez y dos etapas por disputarse, el Dakar 2026 entra en su tramo decisivo con un escenario completamente abierto.

Lo que se viene en el Rally Dakar

AL HENAKIYAH > YANBU - 16/01/2026 - Etapa 12 Enlace > 409 km - Especial > 311 km