Rally Dakar 2026: Luciano Benavides fue tercero tras la Etapa 10 y sigue cerca de la cima

Luciano Benavides es uno de los animadores de la general de motos tras una etapa decisiva en el Rally Dakar 2026.

La Etapa 10 del Rally Dakar 2026 provocó un fuerte reordenamiento en la categoría motos. La caída y lesión de Daniel Sanders alteró la pelea por el liderazgo, mientras que el argentino Luciano Benavides , con una actuación sólida, terminó tercero en la etapa y avanzó al segundo lugar de la clasificación general .

Tras pasar la noche en el desierto, los pilotos afrontaron este miércoles la segunda parte de la etapa maratón , con una especial de 368 kilómetros , disputada mayormente sobre arena y con más de 100 kilómetros de dunas . Desde la previa, todo indicaba que la navegación volvería a ser decisiva en una jornada de alto desgaste físico y mecánico.

El punto de quiebre se produjo a los 138 kilómetros , cuando el entonces líder Daniel Sanders sufrió una caída en las dunas que le provocó una lesión en el hombro izquierdo. El australiano de KTM recibió asistencia momentánea de Ricky Brabec , logró continuar en carrera, pero cedió 27 minutos respecto al ganador de la etapa y 23 frente a sus principales rivales , cayendo hasta la cuarta posición de la general.

En ese contexto, Adrien van Beveren se quedó con la victoria de la Etapa 10 en Bisha , logrando su primer triunfo parcial en el Dakar 2026 tras la aplicación de las bonificaciones de tiempo. El francés había sido poco más de un minuto más rápido que Benavides en pista, pero la bonificación amplió la diferencia final a cuatro minutos .

Luciano Benavides completó una jornada inteligente y consistente, finalizando tercero en la etapa, resultado que le permitió capitalizar los problemas ajenos y dar un salto clave en la clasificación acumulada. Skyler Howes marcó el cuarto mejor tiempo, mientras que Nacho Cornejo mostró una clara recuperación y terminó quinto tras una complicada novena etapa.

¡Ricky Brabec es líder del Dakar!



La vuelta de la maratón en Bisha revienta el Dakar en motos. Daniel Sanders se cayó y se lesionó -sigue en carrera-; y ASO ya ha devuelto el tiempo a Brabec.



Tiene 56" de ventaja sobre Luciano Benavides. Son los favoritos.#Dakar2026 pic.twitter.com/bfvt94Y5Ca — Eugenio Muñoz Fernández (@eugemf7) January 14, 2026

Brabec pasó al frente y Benavides quedó segundo

Gracias a una devolución de 1 minuto y 37 segundos por haber asistido a Sanders tras su caída, Ricky Brabec fue reclasificado segundo en la etapa y se convirtió en el nuevo líder de la general de motos. El estadounidense encabeza ahora el clasificador con una ventaja de 56 segundos sobre Benavides.

Detrás del argentino aparece Tosha Schareina, tercero a unos 15 minutos, seguido de cerca por Sanders, cuya continuidad en competencia es una incógnita de cara a la Etapa 11, que unirá Bisha con Al-Henakiyah.

Rally2 y top ten de la jornada

El mejor piloto de Rally2 volvió a ser Michael Docherty, que gracias a las bonificaciones superó a Toni Mulec y se quedó con la sexta posición. Schareina finalizó octavo, seguido por Paolo Lucci, mientras que Martim Ventura completó el top ten, superando por poco a Konrad Dabrowski y asegurando la presencia de cuatro pilotos Rally2 entre los diez mejores.

Con diferencias mínimas en la cima y un Dakar que no da respiro, la pelea por el Touareg de motos sigue abierta y promete más cambios en las etapas decisivas que restan.

Incertidumbre de cara a la Etapa 11 del Rally Dakar

La competencia continuará este jueves con la Etapa 11, que unirá Bisha con Al-Henakiyah, aunque la principal incógnita pasa por saber si Sanders podrá tomar la salida tras la lesión sufrida. Con diferencias mínimas en la cima y un Dakar que no da respiro, la pelea por el Touareg de motos sigue completamente abierta.