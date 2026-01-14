Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

El Banco Nación ofrece habitualmente promociones para sus clientes. Este mes de enero, mediante su sitio web, la entidad presentó un beneficio especial en ópticas , brindando una oportunidad única para aprovechar descuentos y cuidar la visión de manera cómoda y accesible.

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en ópticas durante este enero . Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Además, las compras se pueden financiar en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Duci Ópticas, Neovisión y otros; el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos y ofrecer alivio económico. Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los jueves durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

