14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Te puede servir

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

Este enero, el Banco Nación ofrece un beneficio especial en ópticas con descuentos y facilidades de pago para cuidar tu visión de manera práctica y cómoda.

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación ofrece habitualmente promociones para sus clientes. Este mes de enero, mediante su sitio web, la entidad presentó un beneficio especial en ópticas, brindando una oportunidad única para aprovechar descuentos y cuidar la visión de manera cómoda y accesible.

óptica (2)
Banco Nación presenta un beneficio exclusivo en ópticas

Banco Nación presenta un beneficio exclusivo en ópticas

Banco Nación ofrece promociones imperdibles en ópticas

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en ópticas durante este enero. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Lee además
Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 14 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero de 2026

Además, las compras se pueden financiar en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Duci Ópticas, Neovisión y otros; el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos y ofrecer alivio económico. Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los jueves durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

En conclusión, además de los beneficios en ópticas, podés aprovechar los descuentos del Banco Nación en supermercados durante enero 2026. Hacé click aquí y conocé todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Primera licitación en pesos de 2026: Finanzas renueva $9,6 billones en medio de la volatilidad de tasas

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza en diciembre 2025

Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de enero de 2026

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

Mercado inmobiliario: cómo se gestionan las autorizaciones de venta y para qué sirven

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 13 de enero de 2026

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza
DATOS LOCALES

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza en diciembre 2025

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso