9 de enero de 2026
Sitio Andino
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación anunció descuentos en supermercados durante todo enero de 2026: cómo aprovecharlos

El Banco Nación lanzó una promoción en supermercados vigente durante todo enero de 2026, con beneficios adicionales para jubilados. De qué se trata.

Por Sitio Andino Economía

El Banco de la Nación Argentina confirmó una serie de descuentos vigentes durante todo enero de 2026 para compras en supermercados. La iniciativa contempla reintegros semanales para los clientes de la entidad y beneficios adicionales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del banco.

La promoción alcanza a comercios de todo el país, por lo que los mendocinos podrán acceder al beneficio en los supermercados adheridos. Además, se aplica tanto a compras presenciales como a operaciones online, de acuerdo con las condiciones particulares que establezca cada cadena.

banco promocion supermercado
Cómo funcionan los descuentos del Banco Nación en supermercados

Según informó Banco Nación, la promoción ofrece un descuento semanal los días miércoles, con un tope de reintegro de $12.000 por semana.

De esta manera, los usuarios pueden acumular hasta $48.000 en devoluciones a lo largo de todo enero de 2026.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco, utilizando la billetera digital MODO, integrada a la aplicación BNA+.

El reintegro correspondiente a cada compra se acredita en la cuenta asociada del cliente dentro de un plazo de hasta 30 días.

Desde la entidad remarcaron que el tope de $12.000 es semanal y aplica exclusivamente a las compras realizadas los miércoles. Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes del banco para el mismo rubro, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Supermercados adheridos a la promoción

Los supermercados que participan del programa de reintegros del Banco Nación son:

  • Carrefour
  • Jumbo
  • Vea
  • Chango Más
  • Disco
  • Coto
  • La Anónima

De acuerdo con Iprofesional, el beneficio se encuentra disponible tanto para compras presenciales como online, aunque la modalidad de aplicación puede variar según cada supermercado. En algunos casos, el descuento se refleja directamente en el resumen de la tarjeta, mientras que en otros se acredita posteriormente como reintegro en la cuenta bancaria.

jubilada jubilado supermercado
Beneficio extra para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación cuentan con un reintegro adicional de hasta $5.000 por semana, que se suma al descuento general vigente los miércoles.

Para acceder a este beneficio extra, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito o débito Mastercard emitidas por la entidad, utilizando MODO desde la aplicación BNA+. El reintegro se acredita bajo las mismas condiciones generales, dentro de los plazos informados por el banco.

