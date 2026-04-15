Descuentos en gastronomía con Banco Nación: cómo aprovechar los beneficios

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad anunció un beneficio especial en gastronomía que podrá aprovecharse durante abril. Conocé todos los detalles.
Cómo funciona la promoción de Banco Nación en gastronomía
El Banco Nación lanzó un beneficio muy buscado: descuentos en gastronomía en comercios adheridos. Permite acceder a rebajas de hasta el 25%, con un tope de reintegro de $10.000, según el monto consumido.
Entre las marcas participantes se destacan KFC y La Pinocha Chocolates. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial de la entidad, lo que permite planificar salidas y aprovechar mejor las ofertas.
La iniciativa busca facilitar el acceso a comidas más económicas y, al mismo tiempo, impulsar el consumo en el sector gastronómico. Estará vigente todos los días hasta el 30 de abril de 2026, ofreciendo una oportunidad concreta de ahorro.
Para acceder, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR en los comercios adheridos o desde la app, brindando mayor practicidad en cada operación.