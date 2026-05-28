Banco Nación lanzó opciones para refinanciar deudas y aliviar la situación de sus clientes

Es llamativo cómo, en los últimos meses, el crecimiento de la deuda entre los argentinos se convirtió en tema de debate en diferentes ámbitos. Es habitual escuchar a amigos, compañeros de trabajo o familiares comentando que están atrasados en el pago de sus tarjetas de crédito .

Tales atrasos van generando un bucle que, muchas veces, ahoga a miles de personas que no ven una salida concreta a mediano plazo. Según datos del Banco Central , la deuda total de los hogares argentinos asciende a unos 39 billones de pesos , de los cuales 32,1 billones corresponden a obligaciones con entidades financieras y los 6,9 billones restantes a obligaciones no bancarias.

En este marco, el Banco de la Nación Argentina dio a conocer un “ kit de soluciones para ordenar tus obligaciones financieras ”, que busca ofrecer alternativas a sus clientes para reducir montos en sus responsabilidades financieras, así como extender plazos de pago. Asimismo, la entidad evalúa la situación de cada cliente.

Banco de la Nación Argentina dio a conocer un “kit de soluciones para ordenar tus obligaciones financieras”.

Las opciones que ofrece Banco Nación para refinanciar deudas

El Banco Nación detalló tres opciones:

Consolidación de deudas : dirigida a personas que cobran en la entidad y propone reunir obligaciones financieras mantenidas en Banco Nación y en otras entidades, facilitando la administración de compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses , una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones .

: dirigida a personas que cobran en la entidad y propone reunir obligaciones financieras mantenidas en Banco Nación y en otras entidades, facilitando la administración de compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta , una y montos de hasta . Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito : destinada a clientes que tienen atrasos de hasta 90 días con tarjetas de crédito de la entidad. Permite reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones , con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35% .

: destinada a clientes que tienen atrasos de hasta con tarjetas de crédito de la entidad. Permite reestructurar saldos pendientes de hasta , con plazos de hasta y una . Evaluación personalizada: la entidad también propone ofrecer alternativas específicas según el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar.

Esta posibilidad que ofrece el Banco Nación, sin desestimar la situación crítica que atraviesan miles de personas en el país con sus deudas y obligaciones financieras, ayuda a -quizás- prevenir convertirse en un “deudor zombie”, atrapado en mecanismos que nunca terminan de anular las deudas pendientes.

Es decir, se trata de una apuesta que busca ofrecer soluciones a mediano plazo para los deudores de la entidad y, así, salir de la condición de morosidad.

banco nacion homebanking La entidad ofrece alternativas para refinanciar deudas.

Qué recomienda Banco Nación para ordenar las obligaciones financieras

De acuerdo con la información disponible en la web, los clientes del Banco Nación pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer en profundidad estas opciones.

También hay información en el sitio web del banco, aunque es recomendable el diálogo con un trabajador de la entidad que pueda orientar, sugerir mejores alternativas y ayudar al cliente a reorganizar sus finanzas.