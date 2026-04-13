Del 13 al 19 de abril: el calendario de descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza

Calendario de descuentos del Banco Nación del 13 al 19 de abril en Mendoza: cuándo comprar y dónde ahorrar

En Mendoza, el Banco de la Nación Argentina sostiene una serie de promociones vigentes que buscan acompañar el consumo diario. Los descuentos alcanzan sectores como supermercados, combustibles, farmacias, ópticas, veterinarias y librerías , y se aplican principalmente mediante pagos con tarjetas del banco a través de la app MODO BNA+.

Con el comienzo de la segunda mitad de abril, Sitio Andino reunió en una guía los principales beneficios, con detalle de días, topes y condiciones para aprovecharlos.

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Las promociones más fuertes se concentran en supermercados, con diferencias según cada cadena:

Miércoles: 30% de descuento (tope $12.000 semanal)

Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO

Sábados: 10% sin tope

Pago con crédito o débito

Coto (hasta 30 de abril)

Martes: 20% de descuento

Compra mínima: $60.000

Tope mensual: $25.000

Pago con tarjetas vía BNA+ MODO

Jumbo (hasta 30 de abril)

Martes y jueves: 20% de descuento

Compra mínima: $100.000

Tope: $25.000

Pago con Visa crédito o débito mediante MODO

Changomás (hasta 31 de mayo)

Miércoles: 20% de descuento

Compra mínima: $75.000

Pago con tarjetas a través de MODO

Libertad (hasta el 31 de mayo)

Miércoles: 30% de descuento

Tope: $12.000 por semana

Modalidad presencial y online

Pago con Visa crédito vía MODO

supermercados, alimentos, aumentos, inflacion, productos canasta basica, carnes.jpg La carne es uno de los alimentos donde la entidad ofrece descuentos. Foto: AFP

Promos destacadas en carne en la provincia de Mendoza

En carne, se mantiene vigente la promoción de Granja Benedetti:

30% de descuento con Visa crédito mediante MODO BNA+

Tope: $12.000

Compras presenciales y online

Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

Opciones para cambiar anteojos en las ópticas

En Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide hay beneficios para compras ópticas en la provincia de Mendoza:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Todos los jueves hasta el 31 de mayo

Pago con Visa crédito vía MODO

Compras en cuotas en farmacias

Los lunes continúan las promociones en farmacias adheridas:

Hasta 3 cuotas sin interés

Pago con tarjetas Visa (crédito o débito) mediante MODO

Una vez a la semana, reintegros en combustible

Las estaciones de servicio también ofrecen beneficios:

Shell, Axion e YPF

20% de descuento los viernes

Tope mensual: $10.000

Pago con Visa crédito del Banco Nación a través de MODO BNA+

Para utilizarlo, es necesario escanear el código QR en el punto de venta y seleccionar la tarjeta. Además, todas las petroleras ofrecen a lo largo de abril descuentos que permiten ahorrar hasta $40.000.

combustible, Banco Nación En Shell, Axion e YPF el banco ofrece reintegros de hasta $10.000.

Para el cuidado de las mascotas también hay descuentos

En veterinarias adheridas:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Sin tope de reintegro

Pago con Visa crédito mediante BNA+

Disponible los martes hasta el 31 de mayo de 2026

Atención lectores: descuentos en librerías

Las librerías Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas ofrecen:

10% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope de $10.000 por compra

Solo en locales físicos

Pago con tarjeta de crédito

Vigente los sábados hasta el 30 de abril de 2026

Cómo aprovechar el esquema

Con este conjunto de promociones, los clientes del Banco Nación tienen la posibilidad de organizar sus consumos en función de los días y rubros, maximizando los descuentos en gastos habituales. En el actual escenario económico, estos beneficios se vuelven una herramienta concreta para aliviar el presupuesto.

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