Del 13 al 19 de abril: el calendario de descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza

En Mendoza, elBanco de la Nación Argentina sostiene una serie de promociones vigentes que buscan acompañar el consumo diario. Los descuentos alcanzan sectores como supermercados, combustibles, farmacias, ópticas, veterinarias y librerías, y se aplican principalmente mediante pagos con tarjetas del banco a través de la app MODO BNA+.
Con el comienzo de la segunda mitad de abril, Sitio Andino reunió en una guía los principales beneficios, con detalle de días, topes y condiciones para aprovecharlos.
Para el cuidado de las mascotas también hay descuentos
En veterinarias adheridas:
10% de descuento
Hasta 3 cuotas sin interés
Sin tope de reintegro
Pago con Visa crédito mediante BNA+
Disponible los martes hasta el 31 de mayo de 2026
Atención lectores: descuentos en librerías
Las librerías Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas ofrecen:
10% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope de $10.000 por compra
Solo en locales físicos
Pago con tarjeta de crédito
Vigente los sábados hasta el 30 de abril de 2026
Cómo aprovechar el esquema
Con este conjunto de promociones, los clientes del Banco Nación tienen la posibilidad de organizar sus consumos en función de los días y rubros, maximizando los descuentos en gastos habituales. En el actual escenario económico, estos beneficios se vuelven una herramienta concreta para aliviar el presupuesto.