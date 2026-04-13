13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Del 13 al 19 de abril: el calendario de descuentos del Banco Nación para ahorrar en Mendoza

En la segunda semana de abril de 2026, el Banco Nación mantiene descuentos en rubros claves como súper, nafta y salud. Una guía con cada beneficio, en detalle.

Calendario de descuentos del Banco Nación del 13 al 19 de abril en Mendoza: cuándo comprar y dónde ahorrar

Calendario de descuentos del Banco Nación del 13 al 19 de abril en Mendoza: cuándo comprar y dónde ahorrar

 Por Soledad Maturano

En Mendoza, el Banco de la Nación Argentina sostiene una serie de promociones vigentes que buscan acompañar el consumo diario. Los descuentos alcanzan sectores como supermercados, combustibles, farmacias, ópticas, veterinarias y librerías, y se aplican principalmente mediante pagos con tarjetas del banco a través de la app MODO BNA+.

Con el comienzo de la segunda mitad de abril, Sitio Andino reunió en una guía los principales beneficios, con detalle de días, topes y condiciones para aprovecharlos.

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El Banco Nación ofrece descuentos en compras esenciales.

El Banco Nación ofrece descuentos en compras esenciales.

Las mejores ofertas en supermercados de Mendoza

Las promociones más fuertes se concentran en supermercados, con diferencias según cada cadena:

Carrefour (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles: 30% de descuento (tope $12.000 semanal)
  • Pago con Visa crédito vía BNA+ MODO
  • Sábados: 10% sin tope
  • Pago con crédito o débito

Coto (hasta 30 de abril)

  • Martes: 20% de descuento
  • Compra mínima: $60.000
  • Tope mensual: $25.000
  • Pago con tarjetas vía BNA+ MODO

Jumbo (hasta 30 de abril)

  • Martes y jueves: 20% de descuento
  • Compra mínima: $100.000
  • Tope: $25.000
  • Pago con Visa crédito o débito mediante MODO

Changomás (hasta 31 de mayo)

  • Miércoles: 20% de descuento
  • Compra mínima: $75.000
  • Pago con tarjetas a través de MODO

Libertad (hasta el 31 de mayo)

  • Miércoles: 30% de descuento
  • Tope: $12.000 por semana
  • Modalidad presencial y online
  • Pago con Visa crédito vía MODO
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La carne es uno de los alimentos donde la entidad ofrece descuentos.

La carne es uno de los alimentos donde la entidad ofrece descuentos.

Promos destacadas en carne en la provincia de Mendoza

En carne, se mantiene vigente la promoción de Granja Benedetti:

  • 30% de descuento con Visa crédito mediante MODO BNA+
  • Tope: $12.000
  • Compras presenciales y online
  • Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

Opciones para cambiar anteojos en las ópticas

En Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide hay beneficios para compras ópticas en la provincia de Mendoza:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Todos los jueves hasta el 31 de mayo
  • Pago con Visa crédito vía MODO

Compras en cuotas en farmacias

Los lunes continúan las promociones en farmacias adheridas:

  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Pago con tarjetas Visa (crédito o débito) mediante MODO

Una vez a la semana, reintegros en combustible

Las estaciones de servicio también ofrecen beneficios:

  • Shell, Axion e YPF
  • 20% de descuento los viernes
  • Tope mensual: $10.000
  • Pago con Visa crédito del Banco Nación a través de MODO BNA+

Para utilizarlo, es necesario escanear el código QR en el punto de venta y seleccionar la tarjeta. Además, todas las petroleras ofrecen a lo largo de abril descuentos que permiten ahorrar hasta $40.000.

combustible, Banco Nación
En Shell, Axion e YPF el banco ofrece reintegros de hasta $10.000.

En Shell, Axion e YPF el banco ofrece reintegros de hasta $10.000.

Para el cuidado de las mascotas también hay descuentos

En veterinarias adheridas:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Sin tope de reintegro
  • Pago con Visa crédito mediante BNA+
  • Disponible los martes hasta el 31 de mayo de 2026

Atención lectores: descuentos en librerías

Las librerías Cúspide, García Santos, Yenny y Ludditas ofrecen:

  • 10% de descuento
  • 3 cuotas sin interés
  • Tope de $10.000 por compra
  • Solo en locales físicos
  • Pago con tarjeta de crédito
  • Vigente los sábados hasta el 30 de abril de 2026

Cómo aprovechar el esquema

Con este conjunto de promociones, los clientes del Banco Nación tienen la posibilidad de organizar sus consumos en función de los días y rubros, maximizando los descuentos en gastos habituales. En el actual escenario económico, estos beneficios se vuelven una herramienta concreta para aliviar el presupuesto.

Para conocer las promociones del mes en otras entidades bancarias y billeteras virtuales hacé click acá.

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