6 de abril de 2026
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Combustible

Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

Los descuentos en combustible permiten ahorrar hasta $40.000 al mes. Qué bancos y apps ofrecen beneficios en YPF, Shell, Axion y Puma durante abril.

Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

Por Sitio Andino Economía

En abril de 2026, el gasto en combustible puede reducirse para los conductores gracias a descuentos en nafta y gasoil impulsados por YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 30% y reintegros que, bien aprovechados, pueden alcanzar los $40.000 mensuales.

Las promociones se dan en un contexto de suba de precios del combustible, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el valor internacional del petróleo. En este escenario, los acuerdos con bancos y el uso de billeteras digitales se vuelven claves para reducir el gasto.

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YPF cuenta con descuentos con numerosas entidades bancarias.

YPF cuenta con descuentos con numerosas entidades bancarias.

YPF concentra la mayor cantidad de acuerdos con bancos

La petrolera reúne una amplia variedad de beneficios según el banco y el día de la semana:

  • Banco Macro: 30% los martes (tope $25.000 mensual, para clientes selectos)
  • Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000 mensual)
  • Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000 mensual)
  • Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000 mensual)
  • ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes (topes de hasta $15.000 y $8.000)
  • Banco Credicoop: 20% los viernes (tope $6.000 semanal)
  • Banco Comafi: 20% los sábados (tope $10.000 semanal, hasta $40.000 mensual)
  • Banco Ciudad y Banco Supervielle: 10% los domingos (tope $10.000 mensual)
  • Brubank: 10% los lunes (tope $6.000 por operación)

Además, YPF suma beneficios desde su app y el programa Serviclub, que pueden combinarse:

  • 6% de ahorro todos los días entre las 0 y las 6 (sin tope)
  • 3% de descuento con autodespacho (sin tope)
  • 5% para socios del ACA (tope cercano a $14.500 mensual)

La posibilidad de acumular descuentos permite potenciar el ahorro si se utilizan correctamente.

Shell suma promociones bancarias y beneficios desde su app

En estaciones Shell, también hay descuentos según el banco:

  • Banco Nación: 20% los viernes
  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos
  • Banco Comafi: 20% los domingos
18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, shell
Shell propone descuentos abonando con bancos y su app.

Shell propone descuentos abonando con bancos y su app.

Desde la app Shell Box, se suman:

  • 10% en combustibles V-Power (generalmente miércoles)
  • Tope de $4.000 por semana

Axion combina bancos y billeteras digitales

Axion Energy también ofrece un esquema amplio de descuentos:

  • Banco Nación: 20% los viernes
  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Ciudad: 10% los domingos
  • Banco Comafi: 20% los lunes
  • Bancos regionales: 20% los viernes (tope $20.000)
  • Brubank: 30% todos los días (tope $6.000 por operación)

Además, la app ON de Axion ofrece:

  • 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium
  • Topes mensuales variables según el nivel del usuario

Puma Energy ofrece beneficios focalizados y programa propio

En Puma Energy, los descuentos bancarios incluyen:

  • Banco Galicia: 15% los lunes
  • Banco Credicoop: 20% los viernes
  • Banco Comafi: 20% los viernes
  • Banco Patagonia: 25% los jueves
6 de agosto, estacion de servicio, naftas, aumentos, axion
Axion también se suma al esquema de descuentos.

Axion también se suma al esquema de descuentos.

A través de la app Puma Pris, se suman:

  • 10% de descuento en nafta y gasoil (habitualmente miércoles y viernes)
  • Límite de carga de hasta 50 litros por día
  • Acumulación de puntos para canjear vouchers de hasta $20.000

Cómo organizar las cargas para maximizar el ahorro

Para aprovechar al máximo estas promociones en abril, conviene tener en cuenta:

  • Revisar qué banco ofrece el mejor descuento según el día
  • Controlar los topes de reintegro mensuales o semanales
  • Utilizar las apps oficiales de cada petrolera
  • Planificar la carga en función de los días con mayor beneficio

Con múltiples opciones bancarias disponibles, organizar las cargas en base al calendario de descuentos puede generar una diferencia significativa en el gasto mensual en combustible, especialmente en un contexto de precios en alza, según informó TN.

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