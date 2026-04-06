Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

Por Sitio Andino Economía







En abril de 2026, el gasto en combustible puede reducirse para los conductores gracias a descuentos en nafta y gasoil impulsados por YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Los beneficios incluyen rebajas de hasta el 30% y reintegros que, bien aprovechados, pueden alcanzar los $40.000 mensuales.

Las promociones se dan en un contexto de suba de precios del combustible, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el valor internacional del petróleo. En este escenario, los acuerdos con bancos y el uso de billeteras digitales se vuelven claves para reducir el gasto.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg YPF cuenta con descuentos con numerosas entidades bancarias. Foto: Yemel Fil YPF concentra la mayor cantidad de acuerdos con bancos La petrolera reúne una amplia variedad de beneficios según el banco y el día de la semana:

Banco Macro : 30% los martes (tope $25.000 mensual, para clientes selectos)

: Banco Nación: 20% los viernes (tope $10.000 mensual)

Banco Patagonia: 25% los jueves (tope $15.000 mensual)

Banco Galicia: 15% los lunes (tope $15.000 mensual)

ICBC y Banco Hipotecario: 15% los martes (topes de hasta $15.000 y $8.000)

Banco Credicoop: 20% los viernes (tope $6.000 semanal)

Banco Comafi: 20% los sábados (tope $10.000 semanal, hasta $40.000 mensual)

Banco Ciudad y Banco Supervielle: 10% los domingos (tope $10.000 mensual)

Brubank: 10% los lunes (tope $6.000 por operación) Además, YPF suma beneficios desde su app y el programa Serviclub, que pueden combinarse:

6% de ahorro todos los días entre las 0 y las 6 (sin tope)

todos los días entre las 0 y las 6 (sin tope) 3% de descuento con autodespacho (sin tope)

con autodespacho (sin tope) 5% para socios del ACA (tope cercano a $14.500 mensual) La posibilidad de acumular descuentos permite potenciar el ahorro si se utilizan correctamente. Shell suma promociones bancarias y beneficios desde su app En estaciones Shell, también hay descuentos según el banco: Banco Nación : 20% los viernes

: Banco Galicia: 15% los lunes

Banco Patagonia: 25% los jueves

Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Ciudad y Supervielle: 10% los domingos

Banco Comafi: 20% los domingos 18 de septiembre, estaciones de servicio, nafta, precios, shell Shell propone descuentos abonando con bancos y su app. Foto: Yemel Fil Desde la app Shell Box, se suman: 10% en combustibles V-Power (generalmente miércoles)

(generalmente miércoles) Tope de $4.000 por semana Axion combina bancos y billeteras digitales Axion Energy también ofrece un esquema amplio de descuentos: Banco Nación : 20% los viernes

: Banco Galicia: 15% los lunes

Banco Patagonia: 25% los jueves

Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Ciudad: 10% los domingos

Banco Comafi: 20% los lunes

Bancos regionales: 20% los viernes (tope $20.000)

Brubank: 30% todos los días (tope $6.000 por operación) Además, la app ON de Axion ofrece: 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium

los lunes y viernes en combustibles Quantium Topes mensuales variables según el nivel del usuario Puma Energy ofrece beneficios focalizados y programa propio En Puma Energy, los descuentos bancarios incluyen: Banco Galicia : 15% los lunes

: Banco Credicoop: 20% los viernes

Banco Comafi: 20% los viernes

Banco Patagonia: 25% los jueves 6 de agosto, estacion de servicio, naftas, aumentos, axion Axion también se suma al esquema de descuentos. Foto: Yemel Fil A través de la app Puma Pris, se suman: 10% de descuento en nafta y gasoil (habitualmente miércoles y viernes)

en nafta y gasoil (habitualmente miércoles y viernes) Límite de carga de hasta 50 litros por día

Acumulación de puntos para canjear vouchers de hasta $20.000 Cómo organizar las cargas para maximizar el ahorro Para aprovechar al máximo estas promociones en abril, conviene tener en cuenta: Revisar qué banco ofrece el mejor descuento según el día

Controlar los topes de reintegro mensuales o semanales

Utilizar las apps oficiales de cada petrolera

Planificar la carga en función de los días con mayor beneficio Con múltiples opciones bancarias disponibles, organizar las cargas en base al calendario de descuentos puede generar una diferencia significativa en el gasto mensual en combustible, especialmente en un contexto de precios en alza, según informó TN.

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